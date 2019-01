Más del 70 % del transporte público está a media vida

Aproximadamente el 72.43 % del parque de unidades de transporte público de pasajeros del país alcanza más de "media vida", pues tiene igual o más de 10 años de fabricación, la mayoría son autobuses y en menor cantidad microbuses. A poco más del 10 % de las unidades les resta ya solo uno y dos años para que venza su servicio.

De acuerdo con datos proporcionados por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Viceministerio de Transporte (VMT), en El Salvador operan 10,359 unidades de transporte público con años de fabricación entre 1999 y 2018. La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece un máximo de 20 años de fabricación a la edad de las unidades que pueden prestar este servicio.

De ese total de unidades, 7,504 presentan registro de fabricación de 1999 a 2008; y de esas, 5,592 son autobuses y 1,912 son microbuses.

Las que cumplen 20 años en 2019 son 356 autobuses y 73 microbuses, que deberán ser sustituidas.

Del año 2000, hay 414 autobuses y 200 microbuses, a los que les queda un año más para circular; de fabricación 2001 son 490 buses y 161 microbuses; y las cantidades son similares en la medida avanzan los años, hasta el periodo 2005-2008 que es cuando se concentra la mayoría de las unidades.

De 2008 son 637 buses y 229 microbuses; de 2007, 663 buses y 147 microbuses; de 2006 , 753 buses y 257 microbuses; y de 2005, 795 buses y 215 microbuses.

Cada año las que llegan a 20 años de fabricación deben sustituirse. El año pasado se renovaron 889, según datos del VMT.

Sin embargo, la sustitución no siempre se realiza por unidades nuevas. De hecho, según algunos transportistas, la mayoría son unidades usadas que se importan de Estados Unidos porque los costos son más bajos. Un autobús nuevo puede costar de $115,000 a $140,000, mientras que usado de $25,000 a $40,000.

Los empresarios acuden a préstamos con la banca estatal, a través del Banco Hipotecario principalmente, para adquirir las unidades que cambiarán. "Pero hay que hacer énfasis en que la mayoría son unidades usadas las que traemos para sustituirlas cada año y, principalmente, traídas de Estados Unidos", dijo René Velasco, de la Mesa Nacional de Transporte.

Agregó que desde hace año y medio la situación económica se ha complicado para el sector y muchos empresarios han optado por refinanciar su deuda para cumplir con las obligaciones del crédito. De ahí que trabajan una propuesta para que el Gobierno autorice un fondo especial con una tasa de interés del 3 % anual para el cambio de unidades.

Otro factor que dificulta la compra de buses nuevos sería la tarifa, que a criterio de los empresarios "está desfasada". En los últimos años ha aumentado el número de unidades nuevas para el servicio exclusivo con una tarifa de $0.35. Sin embargo, el beneficio no sería igual para todas las rutas. "En las rutas organizadas es rentable, en las rutas no organizadas no es rentable porque todavía existe la competencia interna de las rutas. Lejos de mejorar, les empeora el ingreso", dijo Luis Regalado, de la ruta 23.

Los transportistas coinciden en que el mantenimiento mecánico de las unidades usadas es más costoso y que, aunque muchas ya cuentan con motores Euro III y IV que son más ecológicos, el combustible alto en azufre que se vende en el país acelera su deterioro.

Pero ese no sería el único problema que advierten, pues también disminuye las inversiones el tema de extorsiones, acoso de la delincuencia, migración de mano de obra y la competencia ilegal de buses amarillos, pick up, taxis pirata, mototaxis y vehículos particulares que trasladan pasajeros.

"Ese tema lo hemos venido tocando ya ratos, que nadie quiere atender la competencia ilegal, ni los policías ni Tránsito, ni nadie", expresó William Cáceres, de la Federación de Empresarios de Transporte (FECOATRANS).