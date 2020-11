Más del 90% avala reacción del MINED ante la pandemia

Un total de 29,400 personas fueron encuestadas por el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS) de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) para que evaluara la reacción del Ministerio de Educación (MINED) en cuanto a garantizar la continuidad educativa en el marco de la pandemia por covid-19, que obligó al cierre de todos los recintos escolares y a la prohibición de clases presenciales.

De acuerdo con los resultados obtenidos, más del 90% de los encuestados calificó como Excelente, Muy Buena y Buena la reacción del MINED, detallaron el rector de la UTEC, Nelson Zárate, y el decano de la Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas, Francisco Armando Zepeda.

Para el estudio, que fue realizado entre el 10 y el 30 de septiembre pasados, el CIOPS encuestó a tres grupos objetivos: a 18,922 madres y padres de familia, a 9,186 docentes y a 1,292 personas de la población en general.

"Esta es una muestra no probabilística, es decir, respondieron la encuesta los que tuvieron la posibilidad, las ganas y el interés de responder a la encuesta, por lo que es estadísticamente sustentable por la cantidad de personas que integraron la muestra", explicó el ingeniero Zepeda.

Los docentes encuestados forman parte tanto del sector educativo público como del privado; y la muestra de la población en general fue escogida de forma aleatoria por medio de una distribución proporcional de todos los departamentos del país que abarcó 64 municipios.

"Las tres encuestas están arriba del 90%, sumando las opciones Excelente, Muy Bueno y Bueno. ¿Qué significa esto? Que no estamos hablando de una institución como la nuestra (universitaria) o de un colegio privado, porque nosotros (UTEC) tenemos 20,000 estudiantes y 600 maestros, pero estamos hablando de una institución que tiene más de 5,000 escuelas, que tiene casi 40,000 profesores y que atiende a más de 1.2 millones de estudiantes. Ese volumen que administra no es fácil de manejar y los tres segmentos cosultados dijeron que se sienten satisfechos con la respuesta y con la continuidad educativa que dio el Ministerio de Educación", destacó el rector Zárate.

La encuesta, además, reveló que en el imaginario de los encuestados el MINED resultó ocupando el tercer lugar entre las instituciones estatales que mejor han hecho su trabajo durante la pandemia: "No buscamos que esta encuesta fuera política, en ningún momento, pero si no hacíamos una comparación entre ministerios no íbamos a saber dónde estaba ubicado el MINED en la mente de los salvadoreños y qué impresión tiene de su desempeño. Y la nota más baja que obtuvo entre los tres grupos fue de 8", anotó Zárate.