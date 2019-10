Más denuncias por irregularidades en elecciones de UES

Una denuncia de irregularidades en las elecciones de la Facultad de Medicina, de La Universidad de El Salvador (UES), presentó ayer la asociación Muévete que respalda las candidaturas de Leticia Amaya y Julio Barahona, para el decanato y vicedecanato respectivamente.

Las acusaciones, de Muévete que es respaldada por el Colegio Médico de El Salvador, van desde el impedimento de votar a los estudiantes, acoso, insultos, amenazas y asociaciones fantasmas; todo pasó durante las elecciones de la facultad el pasado viernes.

Óscar Barahona, quien es parte de Muévete, acusó al movimiento Somos Integración de ser los que han interferido en el proceso eleccionario.

El estudiante aseguró que es este grupo el que ha realizado las amenazas y aunque aclaró que son en carácter verbal, aseguró que hay estudiantes dispuestos a dar sus declaraciones sobre los hechos.

Ayer el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, aseguró que con ese tipo de hechos "la democracia se rompe en la Universidad de El Salvador" al tiempo que endosó el respaldo para Muévete. Brizuela aseguró que todo evidencia que los actos Somos Integración tratan de respaldar la candidatura del actual rector Roger Arias.

Barahona aseguró que ya hicieron las respectivas denuncias ante el Comité Electoral Estudiantil y la Asamblea General Universitaria, incluso su denuncia se hizo también ante el rector, quien en decir del estudiante se desligó de esos movimientos.

Personal del grupo Somos UES, que respalda la campaña de Arias, se desvinculó también de los hechos sucedidos en las elecciones de Medicina.

"El viernes antes de que finalizará la hora de votar llegaron los custodios y cerraron la biblioteca donde estaban instaladas algunas urnas. Se preguntó a los miembros del comité electoral y dijeron que solo obedecían las órdenes de los custodios. Se quedaron cerca de 200 estudiantes sin votar", dice Barahona.

La pelea por el decanato y vicedecanato favorece a Amaya y Barahona que ya ganó el sector estudiantil y docente, según el recuento de Muévete, pero no sucedió lo mismo con el sector profesional no docente, que ganó la fórmula de Somos Integración conformada por Josefina Sibrián y Saúl Díaz, como decano y vicedecano.

El Colegio Médico ya había puesto una denuncia sobre el cambio en el sistema electoral que se realizó, sin tomar en cuenta los padrones de las asociaciones de profesionales y dar un voto cualitativo a cada una.

Brizuela reiteró ayer el apoyo a los estudiantes, aunque dijo que como Colegio Médico no responden a ningún movimiento de la UES. "Nuestra posición no tiene ningún interés particular, solo queremos que se escoja a la mejor persona y se avance en el tema educativo nacional… Los estudiantes gozan de nuestro apoyo y si es necesario respaldo jurídico lo tendrán", dijo en alusión a las irregularidades.

En lo que a las candidaturas para rectorías y vicerectorías respecta, Somos UES ya se acreditó victorias en el Sector Profesional no Docente, Sector Docente y el viernes ganó la facultad de Medicina del Sector Estudiantil.