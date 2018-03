Más denuncias por movilización de personas

Las denuncias de posibles movimientos de personas para que voten en municipios que no les corresponde siguieron al cierre de la campaña electoral ayer.

El equipo del candidato a la Alcaldía de Santa Tecla Roberto d'Aubuisson aseguró que en el duicentro del parque Daniel Hernández seguían las largas colas para renovar el DUI.

“Han pasado un listado que dice que se estarían movilizando más de 200 personas. Pero hay otra información que habla que pueden ser más personas”.

Francisco Huezo, candidato de PCN

Si bien la renovación está permitida y aun con un cambio de dirección solo podrán votar en el domicilio anterior, la preocupación de los activistas de ARENA es que estos puedan ser colocados como vigilantes y así poder votar en Santa Tecla.

Una denuncia similar se ha realizado permanentemente en San Miguel, donde el candidato de GANA Wilfredo Salgado también ha hecho notar los cambios de residencia. De hecho presentó una advertencia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Salgado ya había hecho anteriormente denuncias de movimientos de personas, cuando perdió la alcaldía migueleña en 2015 a manos de Miguel Pereira.

“No vamos a permitir que personas que no estén acreditadas para cuidar urnas o ejercer el voto en Santa Tecla vengan a incidir en la decisión de los tecleños”.

Roberto d'Aubuisson, candidato de ARENA

Pero también otros partidos han reclamado por el fenómeno repentino de renovación de DUI. El candidato en Antiguo Cuscatlán por el partido GANA, Miguel Perdomo, se sumó a las denuncias que ya había hecho la candidata de ARENA Milagro Navas sobre este mismo hecho.

El martes, el candidato del PCN para esta ciudad del Gran San Salvador, Francisco Huezo, advirtió que el rumor no era precisamente solo la renovación, sino votar en este lugar.

“Han pasado un listado que dice que se estarían movilizando más de 200 personas. Pero hay otra información que habla que pueden ser más personas. Lo que esperamos con la denuncia verbal es que el TSE tome cartas en el asunto”, dijo Huezo.

Ante las denuncias presentadas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por el hecho, esta institución manifestó que solamente se iba a acreditar a las personas que estén dentro del padrón electoral de cada municipio.

Ya antes el candidato a primer regidor por ARENA en Santa Tecla, Daniel Mencía, había denunciado ante el tribunal que unas 2,000 personas habían cambiado de domicilio para actualizar su lugar de residencia.

El candidato arenero para este municipio, Roberto d'Aubuisson, quien busca reelegirse, dijo que solo los tecleños pueden decidir el futuro de esta ciudad e instó a que salgan a votar el domingo.

“Nosotros no vamos a permitir que personas que no estén acreditadas para cuidar urnas o ejercer el voto en Santa Tecla, porque no están dentro del padrón electoral, que se cerró el 3 de marzo de 2017 (para cambio de residencia), vengan a querer incidir en la decisión de los tecleños”, aseguró el candidato que espera conseguir la reelección el domingo.

2,000

personas han cambiado su domicilio para Santa Tecla, según las denuncias realizadas por el partido ARENA los últimos días.