Más multas a motoristas de transporte público

En un control vehicular de la división de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) dedicado al transporte público ayer por la mañana en la capital se tuvo como resultado la retención de 25 unidades de transporte, debido a que los motoristas no portaban sus documentos en regla, quienes ya acumulan 1,569 esquelas equivalentes a $57,474.Los conductores fueron sorprendidos ayer con más multas por no portar licencia de conducir o carné de motorista. En esos casos se les impuso una sanción leve de $11.43.Ese fue el caso de Miguel Ángel, motorista de la ruta 42 microbús, quien tuvo que bajar a los pasajeros que transportaba y devolverles el pasaje, ya que la unidad que conducía fue retenida mientras llegaba una persona autorizada para llevársela.“Yo tengo 30 años de manejar, siempre he tenido mi licencia, pero me quedé sin trabajo y entonces me vine aquí, y aquí es un problema el transporte. Por una puerta abierta hay veces que ellos lo consideran a uno porque anda uno solo, hay veces que no y así se van acumulando”, dijo el conductor, quien acumula una deuda de $6,000 según datos proporcionados por la Policía.“El que más hemos detectado es de 245 esquelas, anda por un aproximado de $9,000”, dijo el jefe del departamento de control vehicular de la Policía de Tránsito, Álex Enrique Lemus.También detectaron conductores que no estaban autorizados para ejercer la función, es decir, no tienen licencia de conducir. “El procedimiento que la ley nos dice qué hacer es nada más poner una sanción administrativa que es de $57.14, retener la unidad, porque no puede manejar este vehículo esta persona que no está autorizada y esperar que se presente el propietario o el representante legal con un conductor que tenga la licencia adecuada y entregárselo”, agregó.No portar el carné que emite el Viceministerio de Transporte (VMT) para ejercer la función de motorista de transporte público es otra falta por la que sancionan a los conductores. Aunque algunos no están de acuerdo con que se les multe por eso sí cuentan con la licencia de conducir, según comentó un coordinador de ruta que llegó al lugar. Alegan falta de recursos para pagar la deuda.