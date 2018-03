Más risas y alegría que acuerdos de paz

Lee también

El reloj aún no marcaba las 7 de la mañana y el director del Centro Escolar 5 de Noviembre, ubicado en el barrio Lourdes de San Salvador, ya estaba listo recibiendo a los alumnos que llegaron temprano al primer día de clases del año escolar 2017, quienes saludaban al “profe” Jesús Baires con una sonrisa y algunos con un abrazo que les fuecorrespondido con mucha amabilidad. A medida que los minutos transcurrían, más estudiantes, algunos con uniforme y otros con ropa particular, ingresaban al centro educativo que imparte de 1.º a 9.º grado.Algunas madres y padres de familia se quedaron al breve acto de inauguración que se realizó en el que parece ser el salón de usos múltiples, iluminado solo en las partes donde los rayos del sol alcanzan a llegar, por la falta de lámparas. El tema de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que fue conmemorada ayer, fue la exposición principal y correspondía a una indicación girada por el Ministerio de Educación (MINED) para que diera una reseña histórica de lo que aconteció aquel 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec.El silencio en el salón no era del todo posible, como es de esperar entre niños y adolescentes, quienes aplaudieron la exposición, pero reservaron sus mejores ánimos para vitorear a sus maestros de grado cuando fueron presentados oficialmente.Para algunos, el tema de los Acuerdos de Paz no era del todo claro antes del acto. Ante la pregunta de qué se conmemoraba ayer y qué significaba, algunas respuestas fueron: “Los Acuerdos de Paz. Que se firmaron, algo así entendí, que se firmaron varios, acuerdos ese día”, dijo Dania, de 9.º grado.“Que un día se firmaron los Acuerdos de Paz, algo así, para que ya no hubiera guerra”, dijo Gladis, alumna de 7.º grado. “Veinticinco años de paz. Los tratados de paz, dónde (se firmaron), no sé”, comentó Jéfferson, también de séptimo grado.No obstante, llegó con el propósito de aprender mucho más. “Nos hemos puesto una meta, ser mejores en este año, que ellos puedan tener más entusiasmo al aprendizaje”, dijo Iris Ivette Díaz, madre de Jéfferson y de otros dos niños que inician el primer grado en el Centro Escolar 5 de Noviembre, uno de los que participan dentro del plan de seguridad escolar.“Tenemos, por ejemplo, presencia policial, con policía escolar, estamos incluidos en el plan de seguridad para las escuelas. Hemos bajado, en este caso, por ejemplo, la violencia interna, en más de 80 %. Estamos con ese plan y trabajando y eso nos ha ayudado mucho”, manifestó el director. La matrícula de este centro el año pasado fue de 560 estudiantes y esperan que este año sea igual o incluso mayor, pues aún tienen espacios en la mayoría de secciones.“La matrícula se consolida a finales de febrero, entre febrero, marzo, ahí se consolida la matrícula y solo quedamos con algunos traslados, que se vienen de una escuela para acá por algunas razones quizá de delincuencia, vienen para acá y solo quedamos con eso”, agregó el director. Con respecto a la deserción, el año pasado fue de aproximadamente 30 alumnos. El plan entre el MINED y la Policía dará cobertura a 1,250 centros escolares, 300 de ellos con seguridad perimetral, 700 con la modalidad ruta segura y 250 en los municipios priorizados de acuerdo con el Plan El Salvador Seguro.Otra institución educativa que realizó un evento por los Acuerdos de Paz fue el Centro Escolar República Oriental de Uruguay, de la colonia Zacamil, en el municipio de Mejicanos. Se hizo una reseña histórica sobre el conflicto armado y aprovecharon para entonar la canción “El mundo pide paz”. Mientras que los estudiantes se dieron la bienvenida con abrazos y alegría, muchos ya vistiendo su uniforme. De acuerdo con datos del MINED, en enero se entregan los útiles y a partir de febrero el uniforme y el calzado para 1.3 millones de estudiantes.