Más salvadoreños pidieron ayuda por sus familiares desaparecidos

María Preza, llegó ayer a las afueras del Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque con una foto en su mano, la cual correspondía a la de su hija María Imelda Sanchez Preza, quien desapareció en enero del año 2019, en el municipio de Monte San Juan, de Cuscatlán, cuando se dirigía a su nuevo empleo.

Con la voz entrecortada, en sus manos la foto de su hija y sus ojos llenos de lágrimas, María relató lo angustioso que han sido la búsqueda de su hija, de quien hasta la fecha no ha tenido respuesta. Lamentó que hasta el momento no tenga ayuda de las autoridades correspondientes como lo es la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC).

"Mi hija desapareció en enero del año 2019, a mí ese día solo me dijo que una señora le había ofrecido empleo de mecánica, pues eso era lo que ella sabía hacer, y se iba ese día se iba a presentar a su trabajo, desde entonces hasta la fecha no se nada de ella y las autoridades no me dan respuesta", narró.

Imelda dejó dos niños menores de edad en la orfandad, quienes desde entonces están al cuidado de su abuela. También, Jorge Alberto García, de 63 años, llegó el 29 de junio puesto que su hijo, William Antonio García Aguilar, de 25 años, desapareció el 20 de septiembre del 2018, en el cantón Ojo de Agua, de Cojutepeque.