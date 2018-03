Más tigres rugirán en FURESA, nacen cuatro cachorros en el recinto

Lee también

Nacieron el 10 de diciembre en un parto natural, pesaron en ese momento entre 2,100 y 2,400 gramos; actualmente pesan entre los 6,000 y 7,000 gramos, peso ideal en estos cachorros. Esta es la segunda camada de la que son padres Lily y Papo (el primer nacimiento fue en 2013).“Solo están tomando leche... Afortunadamente la mamá es bastante tranquila, nos permite hacer el manejo con ellos, de traerlos del recinto donde están con ellos (padres) y luego se los regresamos... Ella los acepta nuevamente muy bien”, dijo Luis Martínez, asistente veterinario de FURESA.Los cuatro cachorros de tigre fueron presentados ante los medios de comunicación en una sesión muy peculiar. Dos de los cuidadores los sacaron de las jaulas, desde donde los transportaron del recinto donde están con Lily y Papo, y comenzaron –como todo cachorro– a jugar entre ellos y a recorrer el lugar. Los sonidos de las cámaras fotográficas los atrajeron de inmediato y se acercaron a los camarógrafos y fotoperiodistas.Martínez reiteró: “FURESA es un lugar donde se procura a diario darle a los animales el cariño y respeto, primeramente; dándole los espacios necesarios para un buen desarrollo. Los espacios se adecúan de acuerdo con las especies; la parte nutricional no es solo de llenarlos, sino realmente alimentarlos”.Por el momento la Fundación Refugio Salvaje (FURESA) cuenta en su recinto con 125 ejemplares de 31 especies de animales. Los últimos ejemplares que han llegado a la fundación son un búho y una tortuga africana. El año pasado trajeron del Zoológico de La Aurora, en Guatemala, a Valentina, una osa parda que ya tiene dos años de vida.El asistente enfatizó: “La función de FURESA para la conservación es reproducirlos. No nos podemos quedar con ellos, porque necesitaríamos más espacios; tampoco queremos que se vayan a reproducir entre ellos mismos, por la consanguinidad. Los damos a otros lugares que lo necesitan para seguir manteniendo y conservando la especie”.La infraestructura FURESA es de 60 manzanas, donde casi todo es zona montañosa y terreno rústico, ideal para el buen desarrollo de los animales que hay ahí. Muestra de este desenvolvimiento normal y sin estrés de los diferentes ejemplares es Temblo y Luna, dos de los 200 leones blancos que existen en el mundo, fueron padres de Apolo, por lo que ahora en El Salvador hay tres leones blancos. Temblo y Luna llegaron al país procedentes desde África del Sur.FURESA decidió que desde el 1.º de febrero los cuatro cachorros de tigre podrán ser vistos muy de cerca por las personas que los visiten; es más, habrá sesiones para poder fotografiarse con ellos.“Pueden visitarnos para tomarse una fotografía, con su celular o cámara fotográfica digital para que se lleven un recuerdo”, explicó Martínez, que recomendó a las personas que al estar con los cachorros no deben gritar, para no estresarlos.El costo de la entrada a FURESA es de $10 por persona. Fotografiarse con los cachorros –de manera individual– valdrá $5, de dos fotografías en adelante, la tercera en grupo será gratuita. Los ejemplares estarán en contacto con las personas hasta que Lily los destete. El tiempo (meses) hasta cuando las personas se podrán fotografiar con los cachorros será hasta que ellos lo decidan; es decir, hasta cuando sus cuidadores detecten que ya no pueden estar en contacto con las personas.