Matan a agente del CAM en Tonacatepeque

Un integrante del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de Ciudad Delgado fue asesinado ayer en Tonacatepeque, según informó a LA PRENSA GRÁFICA una fuente de la Policía Nacional Civil (PNC). La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el dato en su cuenta de Twitter.De acuerdo con la fuente, se atribuye el crimen a miembros de pandilla, que “sacaron de su hogar a la víctima y le dieron varios disparos”. El hecho ocurrió en el cantón Las Flores, en Tonacatepeque, departamento de San Salvador.Ayer por la tarde la fuente de la PNC informó que la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) se encontraba buscando a los responsables en la zona con el apoyo de patrullas de la subdelegación policial de Tonacatepeque. Al cierre de esta nota no se había realizado ninguna captura.Por otro lado, al menos cuatro pandilleros fallecieron ayer tras enfrentarse con la PNC y la FIRT en diferentes puntos del país. Una fuente informó que 10 pandilleros con armas de fuego atacaron a una patrulla que se encontraba investigando delitos de extorsión en el cantón Teshcal, en Izalco. Tras el encuentro, falleció el presunto pandillero Cristian Alberto Pasasi, de 19 años, quien portaba un revólver.Un intercambio de disparos en San Diego, La Libertad, dejó a otro presunto pandillero muerto, de acuerdo con otra fuente de la PNC, por lo que se ordenó la detención de los dos agentes. Al cierre de esta nota, la FGR no había confirmado este hecho.La FGR de Cojutepeque reportó la muerte de dos pandilleros tras un enfrentamiento con la PNC en el caserío La Joya, cantón San Antonio de El Carmen. De acuerdo con la policía, los agentes fueron atacados por miembros de pandilla cuando patrullaban la zona. El hecho ocurrió a las 4:15 de la tarde.En Ahuachapán, un motorista de la ruta 202 fue asesinado tras ser interceptado ayer en la mañana en el kilómetro 93 de carretera Panamericana, cuando el autobús se dirigía hacia a Santa Ana. La víctima fue identificada como Julio Ernesto Linares por la Cruz Verde Salvadoreña y pertenecía a la Ruta Estrellas de Occidente. Murió tras recibir varios disparos.Ayer, la FGR también reportó el hallazgo de un cráneo humano en el sector de la calle a San Antonio Abad, en San Salvador. El cráneo se encontraba en un desagüe. Las autoridades no encontraron el resto del cadáver.Las autoridades también procesaron el homicidio de una mujer no identificada en la colonia Monpegón, en San Salvador. Otros dos homicidios fueron reportados cerca de Suchitoto.