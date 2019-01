Matan a bebé y dos mujeres en Apopa: Víctimas murieron abrazadas

Un bebé y dos mujeres fueron asesinados anoche en la colonia Valle del Sol del municipio de Apopa. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió la alerta de lo ocurrido a eso de las 8:50 p.m.

El menor de edad, de un año, murió en la seccional de Apopa de Cruz Roja Salvadoreña. Su madre Lisseth Nohemí Rivera Guerra, de 15 años murió junto a su tía María Julia Noches Guerra, de 47 años, en la misma habitación donde dormían, en la casa 557 del pasaje 18 Bloc C. Fueron encontradas abrazadas.

Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya

"Por el tipo de vivienda urbana ellas se encontraban en un solo cuarto, lugar donde fueron atacadas desde las ventanas", dijo el fiscal que llegó a la escena.

Unos momentos antes se había registrado el asesinato de la hermana de un policía en el pasaje 27 de la misma colonia. Ella fue identificada como Martha Évelyn Pineda, de 42 años de edad. Pandilleros le dispararon cerca de 28 balas.

Martha Évelyn Pineda, de 42 años de edad, hermana de un policía, fue asesinada anoche en la colonia Valle del Sol de Apopa. Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya

El fiscal aclaró que por el momento no hay "ninguna circunstancia que relacione la primera escena" con la otra.

En el lugar donde fueron atacadas las mujeres y el niño fueron encontrados abundantes casquillos de arma de fuego. "No hay datos específicos de cuántas personas han participado... (las víctimas) estaban en su vivienda descansando, por la manera en que se encontraban vestidas... se advierte que hay ventanas que han sido quebradas, más no la puerta que no ha sido forzada", detalló el fiscal.

Así lucen algunas viviendas vecinas a la entrada del pasaje donde fueron asesinadas las dos mujeres y el bebé. Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya

Además, dos hombres fueron asesinados anoche en la colonia Milagro de la Paz de San Miguel.

Y en La Paz fue asesinado anoche con arma de fuego un supuesto pandillero, en la cancha del cantón El Pedregal del municipio de El Rosario.

En la colonia Las Moritas del cantón Lourdes del municipio de Colón (La Libertad) fue asesinado un joven identificado como Mario Ernesto Méndez Valdés, de 29 años. El joven fue interceptado y atacado mientras se conducía en su vehículo placas P631484 sobre la calle principal de la colonia donde había llegado a cenar y cuando se dirigía hacia su vivienda.

Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

En las últimas horas también fueron asesinados dos policías y otros dos fueron heridos en ataques diferentes.