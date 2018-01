Matan a becario de Forever y a su hermano tras mudanza

Una mujer de aproximadamente 30 años repasa los mensajes de texto que recibió recientemente en su celular. Parafrasea algunos textos y, entre sollozos, muestra algunos. El remitente de uno de esos mensajes es su sobrino, quien en uno de esos mensajes le pidió que no lo olvide y que lo visite. Esa mujer está sentada hoy martes 9 de enero en una funeraria de la capital, donde están velando a sus sobrinos: el que le envió el mensaje, un adolescente de 15 años, y el hermano de este, un joven de 18, quienes fueron asesinados el pasado lunes.

Madre de víctimas

Jasson Alessandro Rodríguez Orellana, de 18 años, y su hermano Johan Yahir, de 15, eran dos jóvenes sobresalientes en sus estudios, según recuerdan sus familiares. Jasson Alessandro estaba estudiando, becado por la Fundación Forever, en la Universidad Francisco Gavidia, donde el año pasado cursó el primer año de la Carrera de Idiomas.

Mientras que Johan Yahir recién había terminado el noveno grado, con altas calificaciones, y se disponía a iniciar su bachillerato. La familia cree que las estructuras criminales los asesinaron por error.

“Mire, no es porque sean mis niños, pero eran de bien. Yo los crié con principios, siempre con valores cristianos”, dijo la abuela de las víctimas.

La madre de los hermanos Rodríguez se fue hacia Estados Unidos hace casi 14 años, luego de separarse del padre de los entonces menores de edad.

“Ella está destrozada. Ella tiene dos hijos allá y está con este bendito TPS, así como están las leyes, me dijo: ‘Si me voy, nadie me garantiza que pueda volver a ver acá a mis hijos’”, comentó la tía de las víctimas, quien ahora planea hacer una videollamada para que su hermana pueda presenciar el sepelio de sus hijos.

“Buscaban a alguien”

Los hermanos Rodríguez Orellana tenían un mes de haberse mudado de Alta Vista, Ilopango, a la colonia Nuevo Lourdes, en Colón. Lo hicieron porque la familia de su madrastra les ofreció una casa gratuita para palear las dificultades económicas de la familia. Familiares dijeron que estaban conscientes del peligro que implica pasar de una colonia controlada por el Barrio 18 a otra controlada por la MS-13

La noche del lunes pasado, los hermanos se encontraban junto a sus cuatro hermanastros y su madrastra en su nueva casa. A eso de las 8 de la noche, cuatro hombres armados, y con gorros pasamontañas, irrumpieron en la vivienda de forma violenta.

“Buscaban a alguien, dicen que les decían que no estaba, que no lo hallaban”, relató un familiar de las víctimas.

Johan Yahir se encontraba en el baño y cuando escuchó los gritos en su casa decidió salir. Los atacantes lo señalaron y creyeron que se estaba escondiendo; sin embargo, siguieron buscando.

Luego de percatarse de que no iban a encontrar a su objetivo en la casa, decidieron llevarse a uno de la familia. Tomaron del brazo al hermano mayor y este inmediatamente decidió correr. Familiares relataron que no tienen mucha claridad sobre lo ocurrido después de ese momento, pero minutos después el menor de los hermanos resultó herido de bala y falleció. Los homicidas le dispararon a su hermano, quien murió en una unidad de salud.

Los familiares de las víctimas aseguraron que asumirán con resignación la pérdida de dos hermanos, pero pidieron a las autoridades que hagan lo posible por proteger a las familias salvadoreñas del dolor de perder a familiares.

Feminicidio

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó al menos siete homicidios el lunes pasado, es decir, cuatro asesinatos menos que los registrados en promedio durante los primeros días de este año. Fuentes fiscales informaron sobre un feminicidio ocurrido durante la noche del lunes pasado en un complejo habitacional y turístico de la playa Mizata, en el departamento de La Libertad.

Policías informaron que en la madrugada de ayer acompañaron el levantamiento del cuerpo de una mujer de 18 años, que se encontraba a la orilla de una piscina en una propiedad privada cercana a la playa Mizata.

Fuentes policiales explicaron que preliminarmente se estableció que la joven fue asesinada, por lo que se procedió a la captura de al menos una persona que se encontraba en la vivienda. Fuentes fiscales informaron que la joven era trabajadora sexual de la zona y que al cierre de esta nota no se podía establecer por qué se encontraba en el rancho playero.

El lunes por la noche también fue asesinado un hombre identificado como Julián Chavarría en una vivienda en la comunidad ADESCO Flores, en Ilopango, en San Salvador. La PNC dijo que era exintegrante de una pandilla.