Matan a dos agricultores por no ingresar a pandilla

El supuesto pandillero Rudy Eliazar Bolaños, alias “Concha”, ingresó por la fuerza en una de las viviendas del caserío Los Beltrán del cantón Las Delicias en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán, donde se encontraban cenando, el sábado por la noche, tres jóvenes agricultores. Una vez adentro el pandillero sacó un arma de fuego y les disparó, asesinó a César Francisco Saldaña, de 28 años, y a Francisco Aguillón Alvarado, de 27; mientras que el otro joven logró escapar ileso del ataque, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).La hipótesis preliminar de la policía sobre la razón del crimen es que los jóvenes se negaron a pertenecer a la pandilla que opera en la zona.Tras el ataque armado, la policía inició un operativo de búsqueda de Bolaños, pero hasta el cierre de esta nota aún no había sido capturado.Bolaños, según la PNC, es un reconocido pandillero de la zona. Es buscado por haber participado en el asesinato de dos policías en Santa Cruz Michapa, durante un enfrentamiento ocurrido el 12 de abril de 2016, en el que también fallecieron seis pandilleros. Los dos policías asesinados ese día fueron identificados como el investigador José Luis Letona y el agente Francisco Salvador Martínez.Además de haber participado en ese enfrentamiento, la Policía lo busca por otros cinco homicidios más, agrupaciones terroristas y extorsión.En otro caso, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en misma noche del sábado, en el caserío El Chorizo del cantón El Bebedero de San Julián, Sonsonate, fue asesinada con un arma de fuego Yessenia Yamileth Martínez, de 16 años.De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía, Martínez se negó a ser novia de un pandillero que opera en la zona donde vivía y que esa podría ser la razón por la que fue asesinada.Sus familiares dijeron que la adolescente se congregaba en una iglesia evangélica y que no tenía ningún vínculo con la pandilla del caserío.La policía también realizó un operativo de búsqueda para encontrar al supuesto pandillero que la asesinó, pero tampoco hubo reportes de capturas.La Fiscalía también informó que en Ahuachapán ocurrieron dos homicidios entre la noche del sábado y la madrugada de ayer. El primero ocurrió en el cantón La Gloria de El Refugio, donde un hombre fue degollado.El segundo ocurrió en el parque La Concordia de Ahuachapán, donde un hombre en estado de ebriedad fue asesinado, después de una golpiza, con arma blanca.En ambos casos las autoridades no brindaron las identidades de las víctimas.En el pasaje Caja de Agua de Chalatenango, la policía reportó que encontró el cadáver de un hombre joven en estado de putrefacción. La víctima no fue identificada por las autoridades.El director de la Policía, Howard Cotto, dijo el sábado que la tendencia a la baja de homicidios se mantiene en ocho casos por día, lo que significa una reducción del 43 % respecto al año pasado, cuando eran 14 diarios.