Matan a dos hombres en Chirilagua

Dos hombres fueron encontrados muertos ayer a las seis de la mañana, en la calle principal del cantón Guadalupe, del municipio de Chirilagua en San Miguel, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

"A las seis de la mañana nos dieron aviso unas personas de la zona, sobre el hallazgo de los cuerpos, se supone que el hecho fue cometido por la madrugada", indicó un oficial de la PNC.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Francisco Salvador Hernández, de 21 años y Heriberto Guevara, de 25; quienes eran amigos y se conducían en una motocicleta cuando fueron atacados.

La fuente policial dijo que debido a que el hecho fue en la madrugada, no tienen testigos.

La motocicleta quedó en medio de la calle y los cuerpos a un costado de esta. Tenían lesiones con arma de fuego, pero la Policía no determinó el calibre.

"Ellos iban en tránsito, cuando fueron atacados. Uno no era de la zona, no se sabe si los estaban esperando, no se ha determinado el móvil", dijo el oficial de servicio, quien añadió que no daba mayores detalles, para no entorpecer las investigaciones.

Asimismo, no determinó si las víctimas pertenecían a grupos delincuenciales y ni tampoco a qué se dedicaban.

Este es el segundo hecho ocurrido en una semana en la zona, ya que el pasado lunes por la tarde, dos hombres, que también iban a bordo de una motocicleta, fueron atacados a balazos, dejando un fallecido José Eleutelio Crespo Salgado, de 23 años, quien era el que manejaba la motocicleta. Su acompañante fue llevado hacia un centro asistencial de salud, donde se recuperó de las lesiones.

De ese hecho, las autoridades policiales tampoco dieron mayores detalles. Sin embargo, una fuente policial dijo que investigan la similar manera de los ataques.

"Siempre es en esa calle que no es muy transitada y de difícil acceso donde ocurren los hechos, además, otra vez a quienes atacaron iban en moto, no se si será coincidencia, estamos investigando", explicó la fuente policial.

La Policía no ha reportado capturas.