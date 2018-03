Matan a dos hombres que se encontraban en una tienda en la San Luis

Lee también

Un doble homicidio fue cometido ayer en la mañana en la colonia San Luis de San Salvador. Las víctimas fueron Edwin Antonio Sanabria Chávez, de 28 años, y Marlon Antonio Pérez, de 19, informó la Fiscalía General de la República.De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos se encontraban comiendo en una tienda cuando fueron atacados por un grupo de hombres.La Policía Nacional Civil (PNC) no descarta que los responsables del doble asesinato sean pandilleros. Hasta el cierre de esta nota, informaron que las víctimas no tenían vínculos con miembros de pandillas.Sanabria y Pérez eran amigos y ambos residían en la comunidad 29 de Octubre, que está ubicada atrás del Hospital Militar ubicado en la capital.Por la mañana, la policía también informó sobre el asesinato de un pandillero durante un supuesto enfrentamiento con agentes de la PNC. El tiroteo sucedió en la madrugada en el caserío El Líbano, cantón San Lucas, municipio de Suchitoto, en Cuscatlán. Los agentes realizaban un patrullaje de rutina y cinco hombres los atacaron, según la versión oficial.El fallecido no fue identificado. Las autoridades hicieron el levantamiento del cadáver, que fue llevado a Medicina Legal.