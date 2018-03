Matan a dos mujeres en Talnique y San Juan Opico

Sandra Margarita Cartagena (36) asesinada con arma de fuego en la colonia San Luis, Talnique, La Libertad. Fotos/Jonatan Funes pic.twitter.com/n4F29d2uC2 — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 22 de marzo de 2017

Al menos tres asesinatos han sido reportados en la mañana de este miércoles en El Salvador.El primero fue localizado en el cantón Las Tablas, del municipio de Sonsonate en el departamento homónimo. El crimen fue informado por la Fiscalía General de la República (FGR), que al momento no ha dado más detalles.Por otra parte, dos mujeres fueron asesinadas en hechos distintos en el departamento de La Libertad.Uno de los homicidios se perpetró en la colonia San Luis del municipio de Talnique, en la vivienda de la víctima identificada como Sandra Margarita Cartagena, de 36 años.Según las autoridades, el crimen fue cometido por unos hombres que dispararon con arma de fuego a Cartagena cuando ella acababa de salir de bañarse esta mañana, cerca de las 5:30 a.m. Ellos la estaban esperando frente a la vivienda.Cartagena era propietaria de una tienda, la cual era el sustento económico de ella y sus hijos a quienes criaba como madre soltera.El otro homicidio fue en el caserío El Cambio del cantón Chanmico, en el municipio de San Juan Opico.La víctima es una mujer que vendía ropa fuera de su casa. Las autoridades dijeron que no saben cuál fue el motivo del crimen. Fue identificada como Yolanda del Carmen Escobar.