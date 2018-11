Matan a dos primos en Estanzuelas

David Antonio Díaz Lara y Nelson Alexánder Solano Hernández, ambos de 18 años de edad, fueron asesinados el domingo por la noche en el caserío Pasaquina, del cantón El Tecomatal, municipio de Estanzuelas, en Usulután, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El reporte del oficial de servicio indicó que los fallecidos eran primos entre sí y que la última vez que supieron de ellos sus familiares fue el domingo a las 5 de la tarde, cuando les expresaron que iban a realizar unos mandados.

"A las 5:40, los vecinos del sector escucharon unos disparos, dieron aviso a las 9 de la noche y fue hasta las 10:30 que fueron encontrados los dos cadáveres en un camino vecinal", señaló la fuente policial, quien expresó que ambos eran residentes del sector.

Los primos fueron atacados con armas de fuego de diferente calibre, según la evidencia recolectada por los investigadores en la escena.

En la zona donde fue cometido el hecho no hay muchos habitantes, por lo que la Policía no cuenta con testimonios sobre el crimen, y hasta ayer no se reportaban capturas.

Las víctimas no estaban perfiladas como miembros de pandillas y la Policía tampoco cuenta con información de que hubieran sido amenazados anteriormente, pero las autoridades dicen estar en alerta, pues en la zona no habían registrado hechos delictivos con anterioridad, por lo que expresaron que reforzarán la seguridad.

Estanzuelas solo reportaba dos homicidios en lo que va del año, antes del doble asesinato, y no es uno de los municipios con accionar delincuencial frecuente en el departamento.

Asimismo, en lo que va del año se contabilizan 177 homicidios en todo el año en Usulután.

Para este día, la Policía pretende llevar a cabo unas excavaciones en una vivienda de la colonia Jardines del Edén, en Santa María, donde sospechan que hay osamentas.

Los homicidios en los últimos días en el departamento de Usulután han incrementado. El pasado jueves, una madre y su hija fueron asesinadas en el caserío Perdomo, del cantón Analco, en Concepción Batres. Las víctimas fueron identificadas como Concepción Gómez de Díaz, de 44 años, y su hija Armida Yessenia Díaz Gómez, de 24, y hasta la fecha la PNC no ha determinado las causas del crimen, ya que no tenían antecedentes penales ni pertenecían a grupos delincuenciales.

Asimismo, el pasado sábado en una cancha de fútbol de la colonia Los Bardales, del municipio de Jiquilisco, dos menores y un adulto fueron asesinados luego de disputarse un partido en la zona. La Policía señaló que los fallecidos eran colaboradores de una pandilla y que los colocaron boca abajo para luego dispararles en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza.

Mientras que otro hombre resultó lesionado y se recupera en un centro asistencial. Él, según la PNC, era miembro activo de una pandilla.