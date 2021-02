Matan a hijode militar retirado

José Gerardo Hernández Nóchez, de 17 años, fue asesinado con arma de fuego el martes en el barrio El Calvario, sector La Trojona, de San Luis La Herradura, La Paz.

Según explicaron los familiares, el joven había recibido amenazas mientras se dirigía a trabajar, además, comentaron que la zona del ataque es asediada por estructuras delincuenciales.

"Él estaba trabajando como ayudante de albañil haciendo una fosa séptica, nosotros somos de la colonia Belén, la compañera de vida de él, me comentó que por la mañana lo siguieron varios sujetos en un carro. Mi hijo no me había comentado nada porque sabe que yo vengo de las fuerzas especiales del Ejército, y lo hubiera defendido. Ahora la familia llora su partida, pero Dios se encargará de las personas que hicieron esto", mencionó el padre del fallecido.

Gerardo deja a un niño de seis meses en la orfandad, la familia teme por futuras represalias que puedan cometer los delincuentes. Según comentaron lugareños, en el sector están llegando en lanchas sujetos desconocidos a cometer hechos delictivos, mientras las autoridades mencionaron que trabajarán para esclarecer estos hechos violentos.

"Se presume son miembros de pandillas, los que le dieron muerte al joven, pero se desconocen las causas del hecho", mencionó un jefe policial.

En San Luis La Herradura se han registrado al menos tres homicidios en las últimas 72 horas, el domingo, dos hombres fueron asesinados, en el cantón San Antonio Los Blancos, vecinos piden más presencia de la Policía Nacional Civil (PNC).