Matan a hombre cuando llevaba a su hijo a la escuela

Pablo Pérez Recinos, de 52 años, salió ayer a las 6 de la mañana de su vivienda ubicada en el caserío El Almendro, cantón Lima, en Huizúcar, La Libertad, acompañado de su hijo de 16 años rumbo a San Salvador.Los dos viajaban en una motocicleta rumbo hacia la capital. La primera parada que Pérez Recinos debía hacer era el centro escolar en donde estudiaba el joven. Después debía ir a un banco en donde era empleado de mantenimiento, dijo un familiar.Sin embargo, ayer salieron un poco más temprano que de costumbre porque iban a entregarle el paquete escolar al joven. Cuando iban en camino, justo en el cantón Lima, fueron interceptados por un grupo de desconocidos. El grupo los obligó a parar la motocicleta porque los querían asaltar. Pérez, sin embargo, no siguió la indicación y continúo en ruta, pero uno de los que conformaban el grupo le disparó en la cabeza y el mayor de edad murió de inmediato, dijo una fuente de la Policía Nacional Civil (PNC).El joven, sin embargo, huyó en la motocicleta de su padre a buscar un lugar seguro.La policía dijo que en los últimos días ha tenido información de que un grupo de hombres asalta a los residentes de la zona. Sospechan que son ellos los responsables del homicidio.Un familiar dijo que ni Pérez Recinos ni su hijo están relacionados con miembros de pandillas.“Si él no se metía con nadie. Todos los días se iban bien temprano en la moto. Primero lo pasaba dejando a él y luego se iba al banco”, dijo un familiar, quien prefirió no revelar su nombre.La policía realizó un operativo de búsqueda para localizar a los miembros de esta supuesta estructura. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportaron capturas.En la mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó, a través de su cuenta de Twitter, sobre el hallazgo del cadáver de un hombre en el cantón Potrero Cubías, jurisdicción de San Isidro, Cabañas.Hasta el miércoles, la PNC registró 214 homicidios; además, han ocurrido 52 enfrentamientos entre miembros de pandillas y agentes de la Policía. De esa cifra, 44 pandilleros han sido asesinados por la policía en supuestos intercambios de disparos.La fiscalía, además, dio a conocer ayer que dos pandilleros fueron capturados porque supuestamente participaron en el asesinato del agente policial Wernes Ernesto Ávila Ramírez. El hecho ocurrió el 9 de noviembre en el cantón Agua Escondida de San Juan Opico, en La Libertad.Los dos capturados fueron identificados como Luis Guillermo Bermúdez Chacón y Edwin Cristian Guerrero Campos. Un tercer implicado fue intimado en el penal de Ciudad Barrios. Su nombre es Santos Antonio Ramírez Acevedo. Ese día, el agente policial se encontraba de licencia cuando fue atacado a disparos.