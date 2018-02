Matan a hombre que iba en motocicleta

Un hombre fue asesinado ayer por la mañana en la calle principal del cantón El Paraisal Abajo, del municipio de Concepción Batres, en Usulután.

Según la PNC, a las 6:30 de la mañana, personas que pasaron por el sector descubrieron el cadáver en medio de la calle. La víctima fue identificada como José Chávez Amaya, de 39 años, quien se conducía a bordo de una motocicleta cuando fue atacado a balazos y recibió varias lesiones en el tórax.

Un oficial de la PNC manifestó que el hombre residía en el caserío El Guerrero, de ese municipio, pero no tienen información de a qué se dedicaba o hacia dónde se dirigía. “No se sabe si iba a trabajar, andaba en una camiseta, con un jeans negro y sandalias. No es de la zona y desconocemos por el momento a qué se dedicaba”, informó la fuente policial. Debido a que no vivía en el sector, la policía dijo que no pudieron obtener información de amigos o familiares sobre el fallecido, quien no está perfilado como miembro de pandillas.

La zona donde ocurrió el hecho es desolada, por lo que tampoco hay testigos que puedan aportar detalles sobre el asesinato, indicó la policía.