Matan a menor cuando iba a alimentar ganado

Kevin Ulises Vivas González, de 17 años fue asesinado ayer por la mañana en el caserío El Centro, del cantón Huiziltepeque, de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. De acuerdo con la información brindada por la Policía, el cadáver tenía lesiones provocadas con arma de fuego y arma blanca.

La Policía manifestó que el cadáver del joven fue encontrado por su mamá , luego que ella escuchara los disparos de arma de fuego.

Fue asesinado cuando se dirigía a alimentar animales en uno de los terrenos de la zona, y según los residentes del lugara eso se dedicaba.

Las autoridades policiales no especificaron la cantidad de personas que llegaron a asesinarlo, cuando se disponía darle de comer al ganado. Asimismo, la PNC dijo que el crimen podría estar ligado a las estructuras criminales que delinquen en la zona.

"No descartamos que este homicidio está ligado a una pandilla que delinque en la zona, no obstante, no podemos asegurarlo, ya que eso lo harán las investigaciones. El joven al menos en nuestro sistema policial no estaba perfilado como pandillero, sin embargo, en el lugar se montó un amplio operativo, pero no se reportaron capturas", comentó la fuente policial.

A la escena se hicieron presentes amigos y familiares del fallecido, manifestando que este hecho los había tomado por sorpresa, ya que González no les comentó que había sido amenazado y desconocían si tenían vínculos con los pandilleros que frecuentan el caserío.

También de manera extraoficial se conoció que hace tres años las pandillas habrían matado al papá, y hace un año desaparecido a su hermano, datos que no fueron confirmados por la PNC.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía no reportaba capturas, ni informaron el motivo del crimen. del adolescente.

Sin embargo , indicaron que harán las investigaciones correspondientes con vecinos del sector y otros informantes para dar con los responsables de este homicidio en los próximos días.