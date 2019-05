Matan a mujer a machetazos en Santiago de María

Idalia Dolores González de Quintanilla, de 37 años, fue asesinada el lunes aproximadamente a las cuatro de la tarde en su vivienda ubicada en una finca de la colonia Francia del municipio de Santiago de María (Usulután), informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El oficial de servicio de la PNC manifestó que la mujer se encontraba sola en la casa cuando fue atacada con un machete. Dijo que al momento de reconocerla, presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza y las piernas.

La fuente policial señaló que la mujer no trabajaba y se dedicaba a labores domésticas. Residía en la casa con su compañero de vida, quien no se encontraba en el lugar al momento del ataque.

Las autoridades no dieron mayores detalles sobre él, como por ejemplo a qué se dedicaba y si tenía algún vínculo con pandillas.

"No se ha encontrado registro de que tenga algún vínculo delincuencial, no se tiene mayor información hasta el momento, por lo que serán las investigaciones las que determinen las causas y posibles hechores", expresó el oficial.

La Policía indicó que no tiene mayores detalles del hecho, ya que los vecinos manifestaron no haber escuchado ni visto a nadie. Asimismo, las viviendas no están cercanas.

En el sector hay presencia de algunos pandilleros, por lo que el jefe policial no descarta que estén involucrados en el crimen. La PNC también señaló que la mujer tenía dos hijas, las cuales tampoco estaban en la casa al momento del ataque.