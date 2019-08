Matan a pandillero en cancha de fútbol

Luis Alonso Salinas Lovo, de 25 años, fue asesinado el pasado jueves aproximadamente a las 5:45 de la tarde, en una cancha de fútbol del cantón San Judas, del municipio de Jiquilisco (Usulután), según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Un oficial de la PNC manifestó que el occiso era integrante de pandillas y fue atacado en una cancha de fútbol cuando se encontraba junto con otras personas. Sin embargo, la fuente policial señaló que no se encontraba jugando al momento del ataque.

"Era un ataque directo, porque estaba junto con otros jóvenes y ellos no resultaron lesionados. Llegaron varios sujetos a atacarlo, pero no especificaron la cantidad y no dan mayores características", indicó el jefe policial.

Salinas Lovo fue atacado con arma de fuego y la mayoría de lesiones las tenía en la cabeza. La policía indicó que vivía en el sector y, a pesar de estar perfilado como pandillero, no tenía antecedentes de haber sido detenido por algún delito.

El oficial indicó que no cuentan con una hipótesis firme en el caso.

El cantón donde ocurrió el homicidio está ubicado a 4 kilómetros al sur de la carretera El Litoral y no está considerada como conflictiva por grupos delictivos.

"En el sector donde ocurrió el hecho hay desplazamiento de pandilleros, porque ya no permanecen en el lugar, solo se desplazan pandilleros activos o que han pertenecido a pandillas", indicó el oficial.

Este es el primer homicidio ocurrido en el departamento de Usulután en lo que va del mes.

La policía indicó que debido a que había muchas personas en el lugar del crimen se podría obtener información de posibles sospechosos, pero se pueden encontrar con la dificultad que los testigos no quieran denunciar por temor o complicidad.

En el cantón San Judas los homicidios no son muy frecuentes. Ese sector colinda con el cantón Tierra Blanca, donde años anteriores la incidencia delincuencial era alta, sin embargo, el oficial de la corporación indicó que en el lugar ya no reportan hechos delictivos, como homicidios.

"Se ha tenido mucha presencia desde hace mucho tiempo en la zona y con el Plan Territorial se ha avanzado más", apuntó la fuente policial.