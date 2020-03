Matan a pandillero que fue deportado

El crimen sucedió aproximadamente a las 7 de la mañana y fue cometido por varios sujetos desconocidos.

Según la información de las autoridades policiales, había sido deportado de Estados Unidos en mayo del año 2019, y desde entonces residía en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, González fue atacado a balazos por los hechores sin mediar palabra.

La Policía no detalló el tipo de arma que utilizaron los homicidas ni la cantidad de disparos que le asestaron.

Comentaron que tenían conocimiento de que González se había estado dedicando a extorsionar a los propietarios de varias tiendas de la comunidad, y a amenazarlos y exigirles dinero; aemás de inducir a los jóvenes de la zona a ingresar a la pandilla.

Su compañera de vida aseguró que González ya había sido amenazado de muerte por miembros de la pandilla de la zona debido a que este se había borrado los tatuajes alusivos a la pandilla.

"Él me comentó que lo habían amenazado, pero me dijo que quizás en broma se lo habían dicho, yo le dije que tuviera cuidado y que no se metiera con ellos. Es más, le dije que los denunciara, pero él me insistió que no lo hiciera", manifestó la mujer, quien también dijo que González , desde que vino deportado, no había estado trabajando y que solo pasaba en la casa.

Hasta ayer no se reportaron capturas por este asesinato.