Matan a pareja dentro de una cantina en Estanzuelas

Una pareja fue asesinada a balazos esta madrugada en el cantón El Escarbadero del municipio de Estanzuelas (Usulután), informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Un oficial de la PNC manifestó que las víctimas fueron identificadas como Johana Avilés Alfaro, de 34 años; y su compañero de vida, Israel de Jesús Solano Iglesias, de 35. Ambos fueron atacados en su lugar de residencia, donde funciona una cantina.

La fuente señaló que varios hombres llegaron a bordo de un pick up, se bajaron e ingresaron a la fuerza al lugar, para luego dispararles en reiteradas ocasiones.

"La pareja no está vinculada como miembros de pandillas, están vinculados a otros tipos de hechos, pero por efectos de investigación no podemos manifestarlo", explicó el jefe policial, quien no estableció una clara hipótesis sobre el crimen.

En los últimos días ha habido un incremento en los homicidios en Usulután. La PNC señaló que, a raíz de ello, han incrementado la operatividad policial y ya investigan las posibles causas de esta situación, incluyendo la hipótesis de que haya un grupo de exterminio que esté causando el alza en los asesinatos en el departamento.

"Es difícil determinar (si es un grupo de exterminio); por el momento no lo tenemos determinado, pero estamos trabajando en la disminución de estos hechos de homicidio", informó la fuente policial.

Otro fallecido en Ereguayquín

Mientras que esta tarde de lunes, en un terreno agrícola de la calle principal del caserío Santa Lucía cantón Los Encuentros, del municipio de Ereguayquín, la Policía trabajó en el reconocimiento del cadáver de un hombre que no fue identificado.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Según el dictamen del equipo de antropología de Medicina Legal de Usulután, la víctima tenía entre 3 y 10 días de haber sido asesinada.

Una fuente policial indicó que en el procesamiento no pudieron determinar la edad de fallecido, ya que estaba desfigurado del rostro. Tampoco pudieron determinar el tipo de lesiones que tenía, por lo que esperarán a que se realice la autopsia para conocer estos detalles de la muerte.

Por la vestimenta que llevaba la víctima, las autoridades sospechan que se dedicaba a trabajar en los cañales.

Asesinan a propietario de cervecería

Mientras tanto, un hombre fue asesinado dentro de su vivienda el pasado domingo en la noche en el cantón Tecualuya, de San Luis Talpa, en La Paz.

El fallecido fue identificado por la Policía Nacional Civil (PNC) como Amílcar Mejía Martínez, de 33 años, quien tenía una venta de cervezas en su casa.

Foto: Cecilia Ortiz

De acuerdo con el reporte de la PNC, el crimen sucedió aproximadamente a las 8:45 de la noche y fue cometido por tres sujetos que llegaron a bordo de un vehículo a la casa de la víctima haciéndose pasar como clientes.

Indicaron que los hombres tocaron la puerta de la casa, diciendo que querían que les vendieran cervezas, pero cuando Mejía Martínez abrió la puerta recibió varios disparos de arma de fuego en la cabeza y el tórax.

La víctima murió instantáneamente y su cadáver quedó tendido dentro de la sala de la casa.

Según la Policía, el fallecido no estaba perfilado como miembro de pandilla, por lo que no se descarta que el crimen haya sido cometido por rencillas personales o problemas de diferentes índole con pandilleros de la zona.

Las autoridades detallaron que los homicidas utilizaron al menos dos armas cortas para asesinar a la víctima.

La PNC realizó un rastreo en la zona del crimen para tratar de ubicar a los homicidas, pero no hubo capturas.

En lo que va del año, la Policía contabiliza 27 homicidios en el municipio de San Luis Talpa, esta cifra incluye el hallazgo de 11 osamentas que fueron encontradas en un cementerio clandestino a inicios de año, las cuales tenían varios años de estar enterradas.