Matan a pareja en cantón de Estanzuelas

Una pareja fue asesinada a balazos ayer en la madrugada en el cantón El Escarbadero, del municipio de Estanzuelas, en Usulután, informó la Policía Nacional Civil (PNC). Un oficial manifestó que las víctimas fueron identificadas como Johana Avilés Alfaro, de 34 años, y su compañero de vida, Israel de Jesús Solano Iglesias, de 35 años, quienes fueron atacados en su lugar de residencia, donde funciona una cantina.

La fuente señaló que varios hombres llegaron a bordo de un pick up, se bajaron e ingresaron a la fuerza al lugar, para luego disparar.

"La pareja no está vinculada a miembros de pandillas, está vinculada a otros tipos de hechos, pero por efectos de investigación no podemos manifestarlo", explicó el jefe policial, quien no estableció una clara hipótesis sobre el crimen.

En los últimos días ha habido un incremento de homicidios en el departamento de Usulután, ante lo que la PNC señaló que incrementará la operatividad, investigando las causas, que incluyen la hipótesis de un grupo de exterminio.

"Es difícil determinar (si es un grupo de exterminio) por el momento, pero estamos trabajando en la disminución de estos hechos de homicidio", informó la fuente policial.

Mientras que ayer por la tarde, en un terreno agrícola de la calle principal del caserío Santa Lucía, cantón Los Encuentros, de Ereguayquín, la policía trabajó en el reconocimiento del cadáver de un hombre que no fue identificado por estar en avanzado estado de descomposición, pero que según el dictamen forense, tenía entre tres y 10 días de haber sido asesinado.

Una fuente policial indicó que no pudieron determinar la edad, ya que estaba desfigurado del rostro, y tampoco el tipo de lesiones que tenía, por lo que esperarán a que se realice la autopsia.

Por otra parte, Wílber Adán Pineda, de 28 años y miembro de pandilla, fue asesinado el domingo en la noche en las cercanías de la cancha de fútbol del caserío San Lucas, del cantón Las Marías, en Yucuaiquín, La Unión, informó la PNC.

son los homicidios reportados entre el domingo por la noche y ayer.