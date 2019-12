Matan a promotor de salud y a pandillero con brazalete electrónico en San Miguel

Irving Antonio Cruz, de 27 años; fue asesinado el sábado aproximadamente a las 10 de la noche en la calle principal del caserío El Rocío del cantón San José Gualoso del municipio de Chirilagua, en San Miguel, informó la Policía.

Cruz trabajaba de lunes a viernes en una unidad de salud del municipio y, en sus tiempos libres, como mesero en un hotel de la Playa El Cuco, de donde suponen venía de trabajar e iba abordo de una motocicleta cuando fue atacado a balazos.

"No se puede determinar cuántas personas le salieron al paso y lo atacaron, ya que por la hora nadie vio el hecho. Fue atacado con escopeta y tenía lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo", indicó el oficial de servicio de la PNC en San Miguel.

La fuente policial dijo que no lo tenían perfilado como miembro de pandillas y familiares de la víctima manifestaron que él no les mencionó si había sido amenazado, por lo que no tienen una hipótesis del crimen.

Mientras que el domingo a la una de la madrugada en la calle que va hacia el caserío Llano El Coyol del cantón Primavera, en el municipio de El Tránsito de San Miguel, fue encontrado muerto José Mauricio Martínez Osegueda, de 28 años, quien estaba perfilado por la Policía como miembro activo de pandillas.

El reporte policial señaló que, el sábado casi a la medianoche, Martínez fue sacado por varios hombres de su vivienda ubicada aproximadamente a un kilómetro de distancia de donde fue encontrado muerto.

El oficial de servicio indicó que en agosto salió del centro penal de Izalco (Sonsonate) donde había estado siendo procesado por el delito de organizaciones terroristas y salió con medidas alternas, ya que en su tobillo izquierdo portaba un brazalete electrónico.

El pandillero tenía lesiones en el cuello, la espalda y cadera, producidas con arma blanca, al parecer, un machete, según la PNC.

Las autoridades policiales sospechan que la muerte puede ser por problemas entre pandillas o al interior de la que pertenecía Martínez, sin embargo, no expresaron una hipótesis clara del hecho.