Matan a septuagenaria dentro de su vivienda

La Policía nacional Civil (PNC) informó sobre el feminicidio de una septuagenaria ocurrido el domingo por la tarde en el caserío El Cerro del cantón Cujucuyo del municipio de Texistepeque, en Santa Ana. De acuerdo con el reporte de la PNC, la víctima fue identificada como Dina del Rosario Cardona de Sierra, de 79 años. Agregaron que el cadáver presentaba una herida en el cráneo que se sospecha fue provocado por un objeto contundente.

Manifestaron que el cadáver de la anciana fue encontrado en el interior de su vivienda por uno de los vecinos que la buscó en la casa, luego de que se preocupó por no verla desde el sábado en la noche.

Los policías dijeron que, de acuerdo con el dictamen del Instituto de Medicina Legal, la mujer tenía un aproximado de 12 horas de fallecida cuando fue encontrada.

"Suponemos que el crimen fue cometido el sábado en la noche porque el cadáver presentaba cierta rigidez. Medicina Legal calculó que tenía entre 12 y 15 horas de muerta", dijo un agente.

Añadió que según las primeras investigaciones el motivo del crimen fue el robo, debido a que no fueron encontrados algunos objetos de valor de la víctima. "Ella tenía varias joyas de oro que no fueron halladas por lo que no se descarta que ese sea el principal móvil del asesinato".

Explicó que también se sospecha que los delincuentes eran conocidos de la víctima debido a que la entrada de la vivienda no tenía señales de haber sido forzada.

Crimen en Chalchuapa

En otro hecho violento, el domingo en la noche se registró el crimen de un hombre en la calle principal de la colonia Las Margaritas, en el municipio de Chalchuapa, explicó la PNC.

Añadieron que la víctima, quien no fue identificada, presentaba múltiples lesiones provocadas con arma de fuego.

Dijeron que el hombre, de entre los 15 y 25 años, vestía una camisa roja, un pantalón corto celeste, zapatos tenis azules y una mochila negra.

La policía indicó que según las investigaciones iniciales, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el hombre. "Cuando un equipo llegó a la zona verificaron que el hombre ya había fallecido. Tenía varios disparos y no fue identificado", manifestó uno de los policías.

Añadieron que en ninguno de los casos se registraron capturas vinculadas a los asesinatos.