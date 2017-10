Matan a subsargento de la FAES y a la madre de un militar

Un subsargento administrativo de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) fue asesinado esta mañana en el municipio de Coatepeque en el departamento de Santa Ana. Fue identificado como Pedro Enrique Salguero Landaverde.

Tenía 29 años de carrera militar. Estaba destacado en el Comando de Ingenieros de la FAES.

En cantón La Joya de Coatepeque, Santa Ana, fue asesinado el subsargento Pedro Enrique Salguero. Tenía 29 años de carrera. Fotos J. Funes. pic.twitter.com/cBg0I9DeyO — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) October 18, 2017

De acuerdo a la información preliminar, Salguero iba con su esposa en un pick up placas P346802 cuando fueron atacados. Él falleció al interior del vehículo mientras que ella resultó lesionada y fue trasladada a un hospital. Acababan de ir a dejar a su hija a su centro de estudios cuando todo ocurrió, cerca de las 6:20 a.m.

En lo que va del año han sido asesinados 17 militares y 38 policías. De estos últimos, las dos víctimas más recientes son de ayer.

La ola de ataques contra los miembros de las instituciones de Seguridad ha alcanzado también a sus familiares. Esta mañana fue asesinada la madre de un militar en el cantón Tangolona del municipio de Moncagua, en San Miguel.

Fue identificada como Juana Santos Lovo, de 42 años. Acababa de dejar a otro hijo en la escuela cuando, en una vereda, fue asesinada con arma de fuego.

Una mujer fue asesinada en colonia La Paz del cantón Tangolona Moncagua #SanMiguel. La víctima era madre de cinco hijos pic.twitter.com/hqowL69lnS — LPGDepartamentos (@LPGDptos) October 18, 2017

En otros hechos en ese mismo departamento, un doble homicidio fue perpetrado en el cantón Planes Primero del municipio de Chinameca. Las víctimas son dos primos hermanos que fueron sacados en la madrugada de sus viviendas. Los amarraron de manos y pies y los mataron a la orilla de un camino, donde fueron encontrados horas después.

Escena de doble homicidio en cantón Las Mesas de Chinameca. Las víctimas son dos hombres que presentan lesiones con arma de fuego y blanca pic.twitter.com/1oKzpnR0QO — LPGDepartamentos (@LPGDptos) October 18, 2017

Y en Chalatenango fue ultimado con arma de fuego un hombre en el cantón Santa Rosa del municipio de Nueva Concepción.

En Usulután fueron cometidos dos asesinatos a primeras horas de este miércoles, en diferentes hechos. El primero fue a eso de las 5:30 a.m. en el caserío Los Luna del municipio de Santiago de María. La víctima es Ángel Serrano Mejía, de 47 años, quien trabajaba en una panadería en el centro del municipio.

Serrano transitaba en su motocicleta cuando dos hombres a bordo de otro vehículo del mismo tipo le dispararon en varias ocasiones. Desconocen el móvil.

El otro homicidio ocurrió a las 6:45 a.m. en la calle principal de la residencial Santa Bárbara, de Usulután. La víctima es un hombre que no ha sido identificado, pues la escena aún no ha sido procesada. También fue atacado por dos hombres que iban en una motocicleta, desde la cual le dispararon