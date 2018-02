Matan a testigo que denunció abuso policial

Juan Antonio Martínez Paredes, de 40 años, fue asesinado por hombres vestidos de negro y encapuchados. Lo asesinaron tres días antes del juicio en el que iba a declarar en contra de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados al plan de seguridad de la zafra, a quienes acusó de haberle hurtado $160 de un bote de vidrio que tenía en su tienda minorista. Martínez ya había confirmado que asistiría a rendir su testimonio ante el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, pero fue asesinado el domingo pasado por la noche, tres días antes de que se realizara el juicio contra los policías.

Los abusos hacia la población son parte cotidiana, denuncian sobre policias y militares

Los últimos dos años de la vida de Martínez Paredes giraron en torno a procesos penales. En el primer caso él fue la víctima; en el segundo, el acusado.

“Se puede advertir indicios de un posible fraude procesal de parte del testigo y de los otros agentes detenidos, porque no parece lógico que unos agentes policiales cuya función era dar cumplimiento al plan zafra, realicen un retén por la noche y cerca de la casa del imputado”,

Juez de Sentencia de Santa Tecla

Los problemas iniciaron el 26 de septiembre de 2016, cuando Martínez Paredes decidió denunciar a los agentes José Roberto Alemán Monroy, José Santos Mármol Martínez y Ricardo Guadalupe Mejicanos. El comerciante denunció que esos tres policías llegaron en dos motocicletas y se estacionaron frente a su tienda ubicada en el cantón Cangrejera, La Libertad. Los policías, según la denuncia del comerciante, vestían sus uniformes, usaban gorro pasamontaña e ingresaron a la tienda sin identificarse. Le dijeron a Martínez Paredes que el establecimiento era propiedad de la Mara Salvatrucha (MS-13) y que por eso tenían derecho a realizar cualquier tipo de registro.

EUA dona cámaras a PNC para evitar violaciones a derechos humanos

El comerciante aseguró que les demostró con documentación que el negocio era suyo y no les impidió el ingreso. Los policías revisaron toda la tienda, pero notaron que guardaba $160 en un bote de vidrio. Lo hurtaron y después le advirtieron a Martínez Paredes que lo estarían vigilando, según consta en la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).

El comerciante denunció el hurto y describió las pocas características que notó en ellos. Fue a la oficina de Asuntos Internos de la Policía, que los ubicó y envió los datos personales de los tres agentes a la Fiscalía. Alguien filtró información a los agentes acerca de la acusación del comerciante, porque a los cuatro días de que Martínez Paredes interpuso la denuncia, los policías volvieron a la tienda para devolverle los $160, y pedirle que retirara la acusación. El propietario de la tienda no aceptó, y fue entonces que lo amenazaron, según relató después a la Fiscalía.

Pasaron dos meses sin que Martínez Paredes volviera a saber de los policías, pero casi a las 8 de la noche del 26 de noviembre de 2016, los policías José Roberto Alemán Monroy y José Santos Mármol Martínez, dos de los acusados del hurto de los $160, colocaron un retén policial y detuvieron al comerciante.

El agente Mármol, según denunció Martínez Paredes, le pidió que se bajara del vehículo y luego reportaron el hallazgo de 37 paquetes de marihuana y una pistola. Además, ambos agentes dijeron entonces que el comerciante los trató de sobornar con $340 para que lo dejaran en libertad. Más adelante, dos jueces determinaron que existían suficientes pruebas en contra del comerciante, por lo que pasó 10 meses en prisión, hasta que el juez de Sentencia de Santa Tecla lo absolvió de cargos, el 28 de septiembre de 2017.

El juez de Santa Tecla dejó establecido en su sentencia que cree en la inocencia de Martínez Paredes. Concluyó que le parecía extraño que agentes que estaban destacados en la zona cañera colocaran un dispositivo policial en una zona donde no les corresponde patrullar, y justamente donde iba a pasar la persona con la que habían tenido un problema. “Tras esa denuncia obviamente había un motivo del ahora testigo para buscar la venganza. Este juez no cree que el hallazgo del arma de fuego, la droga y la atribución de los demás hechos por los mismos denunciados sea un asunto azaroso, sino que se puede evidenciar un ánimo espurio en la declaración, el agente Mármol no es un testigo neutral sin interés. Los policías y el testigo de descargo alteraron la escena para perjudicar a la víctima”, sentenció el juez de Santa Tecla.

Detenidos

Los tres agentes fueron detenidos y permanecen en prisión. El juicio contra ellos por los delitos de hurto, amenazas y actos arbitrarios estaba programado para el miércoles 31 de enero. El domingo 28, durante la tarde, policías en motocicleta pasaron en varias ocasiones frente a la tienda. A las 8:10 de la noche de ese mismo día una camioneta ocre, custodiada por tres motociclistas, se estacionó frente al establecimiento. Trataron de privar de libertar al comerciante, pero él se opuso. Sin embargo, le dispararon en 15 ocasiones por todo el cuerpo hasta matarlo, según una fuente judicial.

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla tuvo que reprogramar el juicio por el deceso de la víctima y principal testigo. Alemán, Mármol y Mejicanos esperan el juicio en su contra que será el próximo 5 de marzo a las 9:30 de la mañana.

Las últimas diligencias

Antes de morir, Juan Antonio Martínez denunció, por segunda ocasión, a los agentes de la PNC.

24/enero/2018

10 de la mañana interpuso denuncia por fraude procesal a Asuntos Internos de la PNC en contra de los tres agentes. Salió a las 2:30 de la tarde porque hubo problemas en el sistema, según su abogado.

25/enero/2018

La víctima llegó a la FGR para solicitar que le devolvieran el dinero que los agentes le quitaron cuando lo capturaron. FGR aceptó y entregó un documento para presentarlo a la DAN de la Policía.

26/enero/2018

Martínez Paredes llegó a la DAN. Los agentes encargados no le entregaron el dinero porque no estaba el encargado, según consta en un documento que le entregó la DAN.

27/enero/2018

Martínez regresó a la DAN para pedir su dinero. Le informaron nuevamente que el encargado no estaba. Por eso regresó en la tarde y entregaron el dinero que los tres policías le quitaron.

28/enero/2018

Dos hombres vestidos como policías se bajaron de una camioneta que era custodiada por motociclistas. Ellos asesinaron a la víctima enfrente de su tienda, según una fuente judicial.