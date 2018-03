Matan a tres personas en San Miguel y a tres en San Salvador

Lee también

Tres personas fueron asesinadas en las últimas horas en el departamento de San Miguel, informó la Fiscalía General de la República (FGR).Dos de las víctimas fueron asesinadas en un mismo hecho, perpetrado en el municipio de Chinameca. Las víctimas son un hombre y una mujer, de quienes la Fiscalía no ha proporcionado las identidades.Otro hombre no identificado fue asesinado en el municipio de Lolotique. No se conocen más detalles de los crímenes.Además, se registran otras dos escenas de homicidio este jueves: una en la calle antigua a Tonacatepeque y otra en la colonia Las Margaritas, en las cercanías de la fábrica INSA.Anoche fue asesinado Luis Alfredo Flores Mejía, de 19 años, en la 2ª avenida Sur, entre el bulevar Venezuela y la 12 calle Oriente, a un costado del Mercado Ramón Belloso.De acuerdo con información inicial, la víctima iba pasando por el lugar, aproximadamente a las 7:30 de la noche, cuando fue interceptada por dos delincuentes que viajaban en una motocicleta.