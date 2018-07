Matan a un hombre en calle Elizabeth

Un hombre fue asesinado a balazos el domingo a las 8:20 de la noche en la calle Elizabeth, de la colonia Ciudad Real, en la ciudad de San Miguel.

Según el reporte policial, la víctima no pudo ser identificada ya que no portaba documentos personales y a la escena no llegaron familiares o amigos para reconocer el cadáver.

Agregaron que se trataba de un hombre de entre 40 a 45 años que vestía camisa gris, pantalón azul y zapatos cafés.

El oficial de turno de la delegación migueleña detalló que el domingo a las 8:26 de la noche recibieron una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 911 de pobladores del sector, quienes informaron que habían escuchado varios disparos, por lo que una patrulla llegó a verificar la información y hallaron el cadáver a la orilla de la calle.

“Los compañeros llegaron al lugar y, efectivamente, a un costado de la calle se encontraba tirado el cadáver. No portaba documentos de identidad”, informó la fuente de la PNC.

Agregó que desconocen el móvil del homicidio. El cadáver fue llevado al Instituto de Medicina Legal (IML) de San Miguel, en donde se espera que familiares lleguen a reconocer a la víctima.

En la zona del crimen, la policía implementó un dispositivo de búsqueda con el objetivo de dar con el paradero de los responsables del asesinato; sin embargo, hasta ayer no se reportaron detenciones vinculadas al hecho.