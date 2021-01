Matan a un hombre en carretera a Sonsonate y a otro en San Salvador

Un hombre identificado como Inger Steven Alfaro, de 32 años, fue asesinado en el kilómetro 23 de la carretera a Sonsonate en la jurisdicción del municipio de Colón (La Libertad).

Inger Steven Alfaro, de 32 años, fue asesinado en el kilómetro 23 de la carretera a Sonsonate. Foto de LA PRENSA/Carlos Cárdenas

El crimen fue cometido en la mañana de este miércoles mientras el hombre se encontraba esperando a una mujer con quien supuestamente mantenía una relación sentimental.

Una fuente policial informó de manera extraoficial que Alfaro había recibido amenazas anteriormente y sospechan que el autor del crimen es la pareja de la mujer a la que él esperaba cuando fue atacado.

Otro hombre fue asesinado esta mañana en la calle Plazuela Ayala y pasaje Angulo del barrio Concepción de San Salvador. No ha sido identificado y las personas del lugar no lo conocen, por lo que se presume que no es habitante de la zona.

El fiscal general Raúl Melara confirmó que enero ha comenzado con un repunte en los asesinatos en El Salvador.