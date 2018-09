Matan a un hombre en parqueo de cervecería

Rafael Antonio Rivas, de 19 años, fue asesinado el domingo por la noche frente a una venta de cervezas situada en la carretera del Litoral, en la colonia La Pista del cantón Mejicapa, del municipio de Santa María, Usulután, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

Un oficial de la Policía señaló que el hecho ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche cuando Rivas, quien se conducía a bordo de un vehículo, llegó al lugar y se estacionó frente la cervecería. Agregó que cuando ya estaba a punto de ingresar al negocio, fue atacado a balazos por varios hombres.

La fuente policial indicó que los hombres que lo atacaron viajaban en otro vehículo, por lo que sospechan que lo venían persiguiendo desde hacía varios kilómetros, sin que Rivas se diera cuenta. La PNC no detalló cuántos disparos recibió la víctima ni el calibre del arma usada.

"La víctima tenía las lesiones en el rostro y se sospecha que lo venían siguiendo, hasta que aprovecharon que se estacionó en el lugar y fue donde inmediatamente se bajaron y lo atacaron a balazos", mencionó el jefe policial, quien no pudo determinar si Rivas había estado en otro establecimiento ingiriendo bebidas alcohólicas.

Al momento que fue atacado, la víctima se encontraba solo.

La policía informó que no lo tiene perfilado como integrante de pandillas y que residía en la calle principal de la lotificación Mundo Nuevo del cantón Mejicapa. Asimismo, indicaron que no tienen una hipótesis sobre el caso, pero no descartan que haya sido un problema personal que tuvo la víctima en otro lugar donde estuvo anteriormente.

La policía manifestó que es primera ocasión que se da un homicidio en ese sector.

Durante el procesamiento e inspección de escena del homicidio, las autoridades decidieron cerrar el paso vehicular en la carretera hasta las 10 de la noche, lo que provocó inconvenientes a los automovilistas.

No se reportaron capturas vinculadas a este crimen.