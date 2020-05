Matan a un pandillero en Jucuapa

El pandillero José Andrés Águila Díaz, fue asesinado con arma blanca la noche del pasado domingo en el caserío 110 del cantón Llano El Chilamate, en Jucuapa, Usulután. Según la Policía, la víctima fue interceptada por varios sujetos. "Se supone que él transitaba por un lugar donde fue intervenido por unas personas, que al verlo desconocido, que no era del lugar, procedieron a atacarlo" indicó el oficial de servicio, quien informó que el cuerpo de la víctima solo tenía una lesión. Según el reporte oficial, la víctima residía en el cantón Semillero del municipio de San Buenaventura, Usulután, y tenía antecedentes policiales por el delito de homicidio. La Policía indicó que los familiares no informaron sobre previas amenazas en contra de Águila Díaz. Hasta el momento la Policía no tiene un hipótesis sólida sobre el homicidio del pandillero; sin embargo no se descarta que el hecho se encuentre vinculado a rencillas entre grupos rivales.

