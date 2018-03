Matan a un supuesto asaltante en la Zona Rosa y arrestan a dos más

Lee también

Rafael Ernesto Rodas Hernández, de 35 años, fue asesinado ayer en la madrugada en la Zona Rosa, en el bulevar Sergio Vieira de Mello, en San Salvador, informó la Policía Nacional Civil (PNC).Las investigaciones preliminares establecen que Rodas Hernández estaba junto con otros dos hombres, identificados como Ernesto Fagoaga Salguero, de 48 años, y Geovany Alexánder Mejía Peña, de 30 años. Ellos supuestamente robaron las herramientas de un negocio que está en construcción ubicado en esa zona para luego llevarlas a la camioneta gris placas P-756-189, que estaba estacionada frente al lugar.Cuando los tres trataron de escapar, el dueño del negocio les disparó con un revólver que tenía uno de los vigilantes de su comercio, explicó escuetamente un policía.Sin embargo, no fue él quien lanzó la bala que asesinó a Rodas Hernández, pues la víctima presenta heridas de arma de fuego de 9 mm, que no coinciden con el revólver. No obstante, la policía supuestamente aún no ha determinado dónde exactamente se encontraba el dueño para atacar y a quién pertenece la otra arma. La policía logró capturar a Fagoaga y a Peña; además, investiga si la camioneta tiene reporte de robo.