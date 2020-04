Matan en potrero a un jornalero nica

El cadáver de un hombre que trabajaba como jornalero fue encontrado ayer por la mañana en unos terrenos agrícolas del caserío Trompima Abajo, del cantón Albornoz, en Santa Rosa de Lima, La Unión, según detalló la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades identificaron a la víctima como Denis Antonio Vanegas, de 38 años, quien era de nacionalidad nicaragüense pero hace varios años se había radicado en la comunidad donde fue asesinado de varios disparos.

"El cuerpo se encuentra adentro de un potrero y posiblemente andaba trabajando o se movilizaba a su lugar de residencia, porque al interior del terreno hay un camino que conduce hacia otras viviendas. Al parecer desde el domingo a las 10 a.m. ya no fue visto por los familiares ni por las personas del lugar", indicó el oficial de servicio de la PNC.

Hasta el momento las autoridades policiales no tienen una hipótesis sobre las causas que derivaron en el homicidio, pues los parientes de Vanegas afirmaron que no tenía ningún tipo de rencillas, tampoco estaba vinculado a grupos de pandillas, y por su parte la PNC no lo tenía perfilado como pandillero.

La autoridad confirmó que el nicaragüense fue asesinado en el lugar donde fue encontrado, pues se encontraron algunas evidencias de arma de fuego 9 milímetros, y el cuerpo tenía varias lesiones en diferentes partes, sobre todo en la cabeza.

La escena fue procesada por personal policial ocular y fiscal de San Francisco Gotera, en Morazán, debido a que en principio se informó que el homicidio fue cometido en Jocoro.