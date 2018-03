Maternidad acepta escasez de medicinas

Lee también

La directora general del Hospital Nacional de la Mujer (ex-Maternidad), Adelaida Trejo de Estrada, negó que en ese centro de salud exista un faltante de 48 medicamentos de cirugía; entre ellos, varios antibióticos como la metformina, para quimioterapias, Manitol, hidralazina (para tratar la presión arterial), doxorrubicina (para algunos tipos de cáncer de vejiga urinaria).“Tenemos falta de medicamentos, no de cirugía; algunos medicamentos como analgésicos, medicamentos como antibióticos... Hemos hecho nosotros los ajustes para tenerlos; no es que me falten. Tenemos un cuadro básico de medicamentos, y cuando se nos presentan estas necesidades hacemos los ajustes”, dijo la directora.Respecto a los medicamentos para quimioterapia, la titular del hospital reiteró que sí hay en existencia: “Tengo un listado, justamente lo actualizamos ayer (miércoles) de lo que nos falta. Vitales, así medicamentos vitales o 'críticos', nos hemos visto en la obligación de hacer compra directa”, dijo sin precisar cuáles y montos económicos.Explicó también que, como lo dio a conocer LA PRENSA GRÁFICA el 3 de diciembre pasado, hacían falta medicamentos para quimioterapias, pero debido a problemas por el traslado tardío de la bodega. Negó desabastecimiento. “Es para que lo aclaren ustedes, porque que fueron los que sacaron la noticia”, dijo Trejo de Estrada; sin embargo, días después este periódico también publicó que ya habían solventado el problema y las razones de la escasez, publicación que dijo desconocer.La directora del ex-Maternidad pidió que se dijeran las cosas como son, por lo que también se le dijo que para poder hacerlo se necesita información para mencionarla y publicarla.Este periódico le pidió a la directora que proporcionara el listado de medicamentos con desabastecimiento, pero, aunque el equipo de Comunicaciones del hospital dijo que podría hacerse llegar después vía correo electrónico, al cierre de esta nota nunca se contó con la información.Trejo de Estrada prefirió responder así ante la insistencia del desabastecimiento: “Tenemos 290 medicamentos del cuadro básico y tenemos el desabastecimiento de 27 medicamentos que le dije. Nosotros le llamamos no desabastecimiento, son ‘críticos’, críticos no es desabastecido, críticos es que tenemos poco y tenemos que comprar, no que no hay... Los medicamentos críticos es que hay que agilizar compra”.Minutos después detalló que estos 27 medicamentos –que ella denomina en estado crítico–, hasta ayer sumaban unos 20 productos, los cuales comenzarían a ingresar por la tarde. Sin embargo, lo que no pudo explicar la directora del hospital, pese a contrastarle los datos, es si estos 20 medicamentos forman parte de los 290 del cuadro básico de 2016 o de los 319 que tendrá la institución para 2017, ya que ella insistió en que los 20 medicamentos desabastecidos forman parte de los 319 correspondientes a este año.“Cuando entran los medicamentos, se hace una licitación que dura tres meses y que le vienen entrando; los que nos va a mandar el Ministerio van a ser 319. Usted me pregunta ¿cómo es que están desabastecidos si les vienen llegando? No nos han entrado... Eso es lo que tenemos”.Al reiterarle que entonces los 20 medicamentos desabastecidos corresponden al año pasado, respondió: “Vaya, si usted quiere, tómelo así”.Entre la información obtenida por este periódico y que se buscó tener la postura o contraste de la directora de ex-Maternidad, estaba que suministraban colocando cloruro de sodio de 550 miligramos porque solo este había, y habían dejado de colocar de mayores cantidades, por lo que se le preguntó si esto no podía generar un gasto extra.“Si nosotros no tenemos esto, hemos utilizado otro tipo de sueros; claro, nosotros hemos pedido transferencia de otros hospitales que nos provean; cuando no tiene el Ministerio, no tenemos, ellos nos hacen la compra.Si nosotros operamos y atendemos más pacientes, lo que está estimado para gastarse en nueve meses se va a gastar en menos tiempo; esos son los reajustes que estamos haciendo”, dijo la directora a modo de justificación.A la directora de ex-Maternidad, además, se le consultó el monto de lo invertido en insumos médicos en 2016 y lo destinado para este año; sin embargo, pese a explicar que tienen un estimado de medicamentos, el informe de gastos para 2017 y que de los oncológicos haya aumentado, respondió: “No le puedo precisar, pero sí ya tengo la distribución de los gastos del próximo año; los podemos ver después, si quiere. Lo tengo por rubro de servicios, medicamentos, insumos... lo estimado”.Respecto al presupuesto asignado, Adelaida Trejo comentó que en 2016 el Hospital Nacional de la Mujer tuvo $17.6 millones y que están pendientes de cuánto será el monto asignado para este año, debido a las modificaciones en el presupuesto general de la nación. Cabe detallar que en la ex-Maternidad el año pasado se pagaron $14 millones en salarios.Respecto a salarios, la titular del hospital ex- Maternidad sentó postura respecto al atraso en los pagos de sueldo del mes de enero a todo el personal bajo la plaza de médicos residentes becarios, algo que han dicho que es recurrente.Ante esto, Trejo de Estrada explicó que “normalmente cuando llegan a un hospital los médicos hay que cumplir con todos los papeleos; es el proceso normal que se sigue; ya nos vino la aprobación del Ministerio (de Salud). Acuérdese de que esto está relacionado con la aprobación del presupuesto: si aprueban el presupuesto más tarde, no se pueden dar... Los lineamientos los da el Ministerio de Hacienda. Eso ya se dio, todo el papeleo respectivo está y eso está en un proceso normal”, justificó la funcionaria del Ministerio de Salud.