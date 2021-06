Matrícula de 2021 se redujo en 47,800 estudiantes

Por primera vez, el Ministerio de Educación(Mined) presentó datos sobre la matrícula escolar 2021 y reveló una caída del 3.7 %. Según las estadísticas, en los centros públicos y privados están matriculados 1,245,463 estudiantes, esto es 47,851 menos que en 2020. El año pasado, el Mined reportó 1,293,314.

"Siempre me preguntan sobre el tema de deserción y la matrícula y yo siempre les digo que ese concepto ha cambiado después de la pandemia. Ese ya no es nuestro enfoque, ese ya no es nuestro interés, porque durante la pandemia todos los niños se fueron", justificó la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela.

La caída en la matrícula se explica por el impacto del coronavirus en las familias y el sector privado fue el más afectado. En 2021 tiene inscritos a 147,131 estudiantes, lo que implica 50,463 menos que el año pasado. En cambio, el sector público experimentó un leve aumento y llegó a 1,098,332, es decir, 2,612 más que el año pasado.

Carla Hananía , ministra de Educación.

La ministra Hananía sostuvo que 20,209 estudiantes del sector privado migraron al público y esto impulsó el crecimiento de la matrícula en estos centros educativos.

El pasado 27 de mayo, la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (Acpes) estimó que la deserción escolar alcanzó el 20 % en más de un tercio de las instituciones que forman parte de dicha gremial, un hecho que relaciona directamente con el impacto de la pandemia de covid-19 en las familias salvadoreñas. El sondeo de Acpes detectó que el 89 % de colegios enfrentó una disminución en la matrícula durante este año escolar.

El Mined no ha presentado un balance del impacto del covid-19 en el sistema educativo y los expertos en educación consideran importante dimensionar las consecuencias de la pandemia para diseñar las políticas públicas adecuadas para contrarrestarlas. El Banco Mundial estima que los estudiantes salvadoreños perderán hasta 1.5 años de aprendizaje debido al covid-19.

Según el Mined, hay 1.2 millones de estudiantes en centros públicos y privados que atienden sus clases a través de las diferentes plataformas que incluyen la modalidad semipresencial, Google Classroom, teleclases, radio clases y guías.