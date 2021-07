Matrícula escolar de 2021 es la más baja desde 1992

El año escolar 2021 arrancó con la menor cantidad de estudiantes matriculados en los últimos 29 años, revelan estadísticas del ministerio de Educación (MINED) recopiladas por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

La matrícula escolar inicial de este 2021 ascendió a 1,205,669 estudiantes, una cifra sin precedentes desde 1992. En el año de la firma de los Acuerdos de Paz, los centros educativos abrieron sus puertas con 1,245,548 matriculados.

Hasta antes de 2006, la cantidad de alumnos inscritos en el sistema educativo experimentó un crecimiento constante y alcanzó su punto más alto en 2005, con 1,812,168 estudiantes. Al año siguiente comenzó el descenso.

Los expertos en educación Helga Cuéllar, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), y Óscar Picardo, de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), coincidieron en que el cambio en la estructura demográfica del país explica, en parte, la caída en la matrícula escolar: cada vez hay menos nacimientos y, por ende, se reduce la población estudiantil.

Recientemente, la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), con el apoyo de organismos internacionales, actualizó las proyecciones de población y corrigió a la baja los cálculos que se hicieron en 2014. Para este año, la población total del país sería de 6,325,827 habitantes, 500,108 menos de lo estimado.

Los nuevos cálculos indican que entre 2005 y 2006 nacieron 123,544 bebés, pero para el periodo 2020-2021 los nacimientos habrán bajado a 101,896. Además, la población en edad para estudiar, que va de los 4 a los 17 años habrá pasado de 2,000,900 personas en 2005 a 1,540,880 en 2021.

Deserción y covid-19

Otro factor que influye en la matrícula son las condiciones socieconómicas que conducen a la deserción escolar o que impiden por completo que la niñez y adolescencia tenga acceso a la educación, señaló Picardo.

"Es un aspecto recurrente en sociedades con altas tasas de pobreza. La gente, por razones económicas, ya no puede enviar a sus niños a la escuela y los niños pasan a ser parte de la fuerza laboral, sobre todo en el ámbito rural", dijo.

A esto se suma la limitada oferta educativa en algunas zonas. "A la gente le queda muy lejos la escuela y eso ocasiona estos casos (de deserción)", indicó Picardo.

Este panorama se volvió más sombrío con la aparición del covid-19. La pandemia confinó a todo el mundo y obligó a transitar hacia modelos de educación desde casa. Esto significó un desafío para países como El Salvador, donde la mitad de la población de 10 años o más no tiene acceso a Internet.

Aunque el Gobierno ha distribuido computadoras y paquetes de internet a estudiantes y docentes, la brecha digital persiste. La semana pasada, en un conversatorio con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, una estudiante de Chalatenango le expuso a la funcionaria las dificultades de continuar con sus estudios a distancia. "Si no tenés Internet, si no tenés datos, si no tenés señal, no podés recibir clases ni conectarte a una reunión de Zoom o una red social. No puedo conectarme a ninguna reunión sin moverme fuera de mi casa y llegar a un cerrito donde me pegue la señal", le dijo Flor.

Según las estadísticas oficiales, la matrícula inicial de 2021 reportó 99,302 estudiantes menos que la matrícula inicial de 2020. Esta es la segunda caída más importante desde 2006, cuando comenzó el descenso paulatino de este indicador. Solo la supera 2018, cuando se registraron 101,387 alumnos menos.

Pero la ministra Hananía ha dicho en varias ocasiones que "no se puede" hablar de deserción en el contexto de la pandemia. "No podemos hablar de niveles de deserción porque los alumnos que no se han conectado, de repente se vuelven a conectar; entonces estamos en un panorama completamente diferente", dijo la funcionaria el 2 de julio, cuando LA PRENSA GRÁFICA buscó su postura para esta nota. La funcionaria incluso negó que la matrícula escolar haya bajado, a pesar de que son datos oficiales.

Tanto Cuéllar como Picardo cuestionaron la postura del MINED sobre la deserción. "Deserción es deserción. Es más sensato decir 'tenemos un problema de riesgo de deserción y estamos haciendo todo lo posible para identificar su magnitud'. Eso es lo más sensato, porque eso permitiría que otras instituciones podamos ayudar y apoyar al ministerio en eso", consideró Cuéllar.

La experta notó que la matrícula inicial de 2021 es similar a la matrícula final de 2019, a pesar del covid-19. "Los maestros pueden reportar la misma matrícula, pero no sabemos si los niños están vinculados a la escuela o no", indicó.