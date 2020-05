Maura no ha podido vender sus piñatas

Maura Cristina Hernández, de 44 años, residente en San Pedro Perulapán, Cuscatlán, padece de discapacidad motriz. A los tres años perdió la movilidad de sus dos piernas, sin embargo, afirma que siempre ha sido una mujer optimista y trabajadora. A los 18 años aprendió a hacer piñatas, y desde entonces este oficio ha sido su fuente de ingresos económicos.

Maura es el único sostén de su madre, quien tiene 80 años.

"Fue difícil no poder caminar, sentía que no servía para nada, pero un señor, que ya falleció, fue quien me aconsejó y buscó a personas para que me enseñaran el oficio de elaborar piñatas, y ese ha sido el medio para ganarme la vida" recuerda.

A diferencia de otras personas que hacen la armazón de las piñatas con alambre, Maura lo hace con vara bambú, lo que permite una mejor forma en las piñatas. Indicó que hace de todos los tamaños y de la figuras que le pidan sus clientes.

No obstante Maura, manifestó que actualmente por la emergencia por el covid-19 y la cuarentena domiciliar la venta de las piñatas se ha estancado y no tiene forma de obtener dinero para la alimentación de ella y su mamá. Ha sobrevivido con donaciones de víveres de la alcaldía y otras personas. Aseguró que no fue beneficiada con los $300 de subsidio que entregó el gobierno para alimentación.

Maura aseguró que si alguien desea comprarle alguna piñata la ayudaría mucho, y si quiere apoyarla con alimentos también. Puede comunicarse con ella a los teléfonos 7407-9186 y 7303-2103.