Mauricio Funes: Si me acusaron por tregua entre pandillas, deberían procesar también a Nayib Bukele

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien permanece refugiado en Nicaragua, sostuvo durante una entrevista que nunca estuvo al tanto de cómo, durante su gestión, los funcionarios en la rama de seguridad apoyaron la tregua entre las pandillas pactada entre 2012 y 2014.

Funes se desligó de todo lo relacionado con este proceso entre las principales bandas delincuenciales de El Salvador y dijo que desde el gobierno se brindó acompañamiento porque fue propuesta de las principales pandillas; Raúl Mijango, quien representaba a una organización no gubernamental, representantes de organismos internacionales, así como la Iglesia Católica, quienes llegaron con la propuesta a los referentes de seguridad del país, entre ellos su exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, quien está siendo procesado por este caso por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

“La tregua del 2012 no nació en el despacho del presidente de la República, ni siquiera en el despacho del entonces ministro de Seguridad, el general Munguía Payés”, comentó al respecto.

Funes dijo en la entrevista de TVX que nunca se enteró sobre lo que ocurría en los centros penales salvadoreños, ni del ingreso de teléfonos celulares con los que los pandilleros sostenían comunicación hacia el exterior y del que salían las órdenes para cometer ilícitos, ni de beneficios brindados como pantallas, videojuegos o el ingreso de prostitutas.

El exmandatario incluso dijo haberse sentido sorprendido cuando en entonces ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, lo llamó por teléfono en mayo de 2013 para pedirle que encendiera la televisión y viera cómo los principales líderes de pandillas Carlos Mojica Lechuga, alias “Viejo Lin” y Dionisio Arístides Umanzor, alias “el Sirra” participaban en una entrevista del Tabernáculo Bíblico Bautista y que causó conmoción entre los salvadoreños.

“¿Cómo me iba a dar cuenta del ambiente de las cárceles si nunca las visité? No me di cuenta de que se estaban celebrando fiestas, de que estaban ingresando celulares de forma ilegal, de que entraban prostitutas. Si yo me hubiera dado cuenta lo hubiera parado”, dijo Funes.

“Acusarme de ser el cerebro de las negociaciones entre los pandilleros o estar detrás de los beneficios que pudieron haber obtenido algunos pandilleros hay una gran diferencia. Si la Fiscalía considera que se cometieron abusos por parte de mis funcionarios de seguridad pública, que lo demuestre y si lo demuestra, esa gente tiene que ir a la cárcel”, aseveró al respecto.

El tema sobre negociaciones de pandillas con el gobierno salvadoreño surgió luego de que le fuera consultado sobre las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha emitido a principales funcionarios del actual gobierno.

Al respecto, Funes expresó que “fue una tregua entre las pandillas y eso marca una diferencia al pacto con las pandillas que ahora está siendo denunciado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el gobierno de Nayib Bukele”, reiteró en sus declaraciones.

Funes dijo que la intención de Bukele desde un inicio fue remover al fiscal Raúl Melara porque le resultaba incómodo para sus fines, por esa razón impuso a Rodolfo Delgado para favorecerle y desbaratar la investigación que ya se realizaba contra funcionarios de la nueva administración presidencial quienes negociaban la obtención de beneficios electorales y de seguridad con las pandillas.

“Si Nayib Bukele está a cargo de la entrega de dinero a las pandillas, entonces Nayib debería ser procesado, así como me están procesando a mi”, comparó Funes contra los procesos en su contra y los actuales señalamientos en contra de los funcionarios de Bukele.