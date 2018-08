Mauricio Funes dio $6 millones a Saca para su campaña

Cerca de $6,000,000 aproximadamente le habría dado el expresidente Mauricio Funes Cartagena al también expresidente Elías Antonio Saca González para que este montara campaña electoral con el Movimiento Unidad, formado por GANA, PCN y PDC en 2014. Así lo declaró un testigo, indicó el fiscal Douglas Meléndez.

"Tenemos información, tenemos un testigo, están mencionando a ARENA, pero ahí hay también información de otra gente. Tenemos un testigo que nos dijo que el expresidente Funes le dio 6 millones al expresidente Saca para el tema de Unidad, para la campaña, 6 millones. Dice el testigo que no completaron los 6 millones porque creo que le quedó debiendo 172 mil dólares", dijo el fiscal en "Frente a frente".

Saca en sus aspiraciones de optar nuevamente a la Presidencia de la República en 2013 fundó Unidad y a este movimiento se agregaron GANA, PDC y PCN. Saca no ganó las presidenciales de 2014. En segunda vuelta Salvador Sánchez Cerén se impuso a Norman Quijano.

Sin embargo, la Fiscalía aún investiga este hecho. "Ahí están 6 millones también que le dio la corrupción de Funes, en el enlace que creo que hicieron, al expresidente Saca para el montaje de la campaña y todo este tema de la Unidad. Hay que investigar todo esto", continuó declarando el fiscal.



Ante estas declaraciones del fiscal, representantes de partidos políticos reaccionaron ayer.

Por un lado, el subjefe del grupo parlamentario de GANA, Mario Tenorio, dijo: "Recuérdese que el presidente Saca se inscribió en el partido PCN para poder participar en esa elección en alianza con Unidad y por lo tanto, nosotros desconocemos sobre esa situación... Nosotros desconocemos sobre ese tipo de ingresos que pudo haber tenido Unidad. GANA no tuvo nada que ver con recursos, éramos parte del movimiento, participamos dentro del movimiento y si ustedes ven nosotros no tomábamos las decisiones gruesas... GANA no tuvo mayores situaciones en cuanto a administración de recursos", se excusó el dirigente del partido GANA.

GANA fue formado por disidentes de ARENA, como el mismo Tenorio o Guillermo Gallegos, que eran cercanos a Antonio Saca o puestos por él en diputaciones o puestos de conducción local. De hecho, el principal poder en el partido naranja que hoy lleva a Nayib Bukele como candidato presidencial es Herberth Saca, primo hermano del ex presidente Antonio Saca.

Herberth Saca fue operador político de su primo durante su gobierno, pero también estuvo muy activo en el gobierno de Mauricio Funes, que se apoyó múltiples veces en GANA.

Ante esto, el jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, aceptó que habían recibido dinero para campaña cuando formaban parte de Unidad, pero advirtió que el partido que negara que recibió dinero estaba mintiendo.

"A mí me enseñaron en la Fuerza Armada: ‘asume la responsabilidad de tus actos sin que te importe las consecuencias’, los tres partidos que conformamos Unidad recibimos fondos para hacer campaña, los tres, yo no creo que se hubiera quejado alguno de que solo le estaban dando al PCN y al PDC y a otros no, todos recibimos fondos, de dónde venían no lo sabíamos pero todos recibíamos... Lo malo sería decir que ningún partido recibió cinco centavos porque estaríamos mintiendo", declaró el diputado.