Mauricio Interiano COENA defendió el incremento FODES

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA, Mauricio Interiano, defendió el aumento del 8 % al 10 % del Fondo de Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES) , el cual fue aprobado por los diputados de su partido, del FMLN y del PCN en la plenaria del pasado 21 de marzo.

Interiano aseguró que los diputados no acataron las recomendaciones de la embajadora estadounidense Jean Manes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) de no incrementar el FODES y aunó que sí existe dinero puesto que según dijo ha habido un incremento en la recaudación fiscal de cerca de $2,000 millones por año.

"Nosotros hemos participado en esto (municipalismo) y conocemos bien las finanzas públicas porque nos ha tocado. Es más, a mí en lo personal me ha tocado involucrarme. Entonces honestamente que me vengan a decir que no va a haber plata y que no vamos a tener $95.6 millones para el próximo año para darles a los alcaldes que impulsen el desarrollo local... que no me vengan a decir que no se puede. Claro que se puede, pero requiere tomar otras medidas, que requiere también la voluntad del gobierno central", respondió Interiano.

Manes dijo la semana pasada que "el hecho es simplemente (que) no hay dinero para pagar un aumento al 10 % del FODES y menos de hacerlo en la transición de la presidencia" al tiempo que pidió a los diputados "responsabilidad fiscal".

FUSADES, por su parte, dio al menos seis razones para no hacer el incremento, entre estas el déficit fiscal y que más del 98 % de las alcaldías no cumple con la ley de FODES y solo en cuatro municipios se ha utilizado el 75 % de los ingresos para la inversión.

Interiano aseguró que el tema del FODES se ha querido satanizar a pesar de que lo calificó como simple, puesto que a su criterio, al brindársele más fondos a los alcaldes se puede atacar de una manera más directa las necesidades de la población: "El alcalde es el que está más cerca de la gente". También dijo que se impulsó la medida porque fue un ofrecimiento de campaña de todos los candidatos.

Interiano dijo que "hay fuentes de donde se puede recortar" y argumentó que es una medida que se implementará hasta el próximo año".

"Donde sí estoy de acuerdo (con Manes) es que hay que preparar el terreno, por eso cuando se hace la aprobación no se hace para 2019", dijo. Agregó que "el riesgo" de no haberlo aprobado "era que se le siguiera dando largas".

"Tenemos tiempo y las medidas que ha mencionado el BID y otras organizaciones pueden hacerse (…) lo otro que también se ha hablado y que también es importante trabajar en este período es aumentar los controles", expresó Interiano.

Esta es otra de las razones por las que FUSADES no recomienda el aumento. La fundación planteó que las obras ejecutadas con FODES no pasan por una evaluación de proyectos previa y es un gasto sin rendición de cuentas.

La aprobación del aumento al FODES fue criticada también por el presidente electo Nayib Bukele, quien calificó de "irresponsable" la medida y pidió al presidente Salvador Sánchez Cerén que vetara el decreto.