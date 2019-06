Mauricio Interiano renuncia a la presidencia del COENA (+VIDEO)

Mauricio Interiano, hasta hoy presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), máxima autoridad del partido ARENA, presentó este viernes su renuncia y dijo que “no responde a presiones de ninguna naturaleza”.

Aseguró que la renuncia la anticipó en febrero y que, “aunque algunos han estado necios con ese tema”, la decisión “obedece” a su “convicción que este es el momento adecuado y que ayudará a evitar que esos mismos sigan golpeando el partido”.

“Hay decisiones en la vida que, si bien son difíciles, son las correctas para lograr un bien mayor y ésta es una de ellas”, aseguró.

Tras la derrota en las elecciones presidenciales de febrero, miembros del partido culparon a la dirigencia y exigieron la renuncia. Interiano anunció el 5 de febrero que adelantarían las elecciones internas que estaban programadas para agosto para cambiar “cuanto antes” las autoridades.

Sin embargo, para entonces aseguró que se mantendrían liderando el partido hasta que la nueva dirigencia fuera elegida.

“Lamento mucho los ataques, las calumnias, el daño que han causado a arena y a mi persona, al COENA y a mi familia, esos mismos que no quisieron dar meritos a los resultados positivos de la elección de 2018 con cifras históricas de alcaldes y diputados pero que ahora sí me responsabilizan de manera directa y personal por la derrota presidencial y muchos habiendo estado ausentes”, dijo este viernes en un video difundido por Youtube.

Explicó que no se defendió antes de “las acusaciones ridículas que incluso llegaron a amenazas” para “no ayudarles a desprestigiar más al partido, y siempre guiado por el principio de que jamás un arenero confronta a otro arenero”.

Interiano aseguró que su intención “era cambiar ARENA para así cambiar al país” pero la institución no cambió por “sectores internos y grupos de poder que generan un clima de luchas e intrigas buscando sabotear todo lo que no es parte de su proyecto de poder”. “Lejos de dañarme a mi han desgastado la reputación del partido de manera innecesaria e irresponsable”, señaló.

Agregó que su trabajo por El Salvador “apenas comienza” pero no dio más detalles al respecto.

Aseguró que la Comisión Electoral Nacional (CEN) ha iniciado el proceso de elección interna y habrá un consejo asesor que ayudará a darle transparencia.

Interiano fue elegido presidente del COENA en 2016, en unas elecciones donde se disputó la presidencia con Edwin Zamora y Hugo Barrera, quien buscaba la reelección.