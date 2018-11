Max González narra lo que vivió en Mariona: "El daño psicológico lo tengo"

El locutor y presentador Alejandro Maximiliano González Jiménez asegura que los meses que pasó en una de las cárceles de El Salvador lo cambiaron para siempre. González fue acusado por el delito de remuneración de actos sexuales con menores de edad, por lo que fue detenido el 3 de enero de 2017.

"Es una cosa intimidante lo que ves ahí", dice Max González luego de estar recluido en el penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Max González estuvo detenido en el sector nueve de ese centro penal, un espacio remodelado para tener detenidos a figuras públicas, funcionarios o policías. En ese mismo espacio ha estado detenido el expresidente salvadoreño Antonio Saca.

Los detalles de González fueron dados en una entrevista con Samuel Barraza, en la primera edición del programa Meat&Greet, que se difunde a través de internet.

González fue detenido junto a otros tres hombres, quienes eran señalados por pagar a una red de tratantes para tener relaciones sexuales con menores de edad. "Azul", una de las víctimas, interpuso la denuncia. Las víctimas habrían sido engañadas con ofertas de empleo como modelos o edecanes. Un juez absolvió a González el 15 de diciembre de 2017, al considerar que la Fiscalía no probó el delito y restar credibilidad al testimonio de "Azul".

Desnudo en prisión

En el inicio del programa González mostró humor al bromear sobre dónde estudió. Las bromas breves tuvieron un espacio en la conversación, en la que dominó la seriedad y algún momentos tensión, en la que el comunicador necesitó secarse las lágrimas o tomar agua.

González contó que todo empezó cuando se dirigía a un turno matutino como locutor en una radio. Recordó diversos momentos, como las burlas que recibió por el aspecto de su piel al padecer psoriasis, aunque si aclarar de parte de quienes recibió esos insultos. "Se burlaron de mí, que me dio sarna. Sarna solo le da a los cuches. Parezco cuche, pero no veá", dijo.

También contó que en la primera ocasión que tuvo que bañarse en el reclusorio. "Caminamos desnudos como dos cuadras para llegar a una pila de otro sector". Cuando llegó un custodio de la cárcel, este le dijo que debía haber llevado su propio recipiente y jabón, por lo que en ese ocasión se aseó usando únicamente agua.

En la prisión aprendió que también es prohibido arrojar cosas. Recibió un regaño por romper las reglas, al lanzar un paquete de churros y pan dulce que deseaba compartir con otros reos. "Me tuve que disculpar mil veces con el custodio", recordó.

Barraza le preguntó a González si esos días ya los ha superado, pero el invitado dijo que no, que ya no es la misma persona.

"El daño psicológico lo tengo, me ha costado mucho superarlo. El dolor que tuve fue inexplicable". González cuenta que supo que algunos de sus amigos hablaron mal de él, ante lo que reacciona diciendo que "a ninguno de los que me ha insultado, el que me hizo esto, el que no me hizo esto, a nadie se lo deseo. Les deseo mucho amor y que jamás nunca tengan un tropiezo así".

González asegura que es una persona marcada por esa experiencia: "No estoy curado al 100 %. No se imaginan lo que es eso. Soy totalmente diferente en muchas cosas, en la esencia el mismo. El gordo grotesco para decir las cosas se fue. Estoy más prudente".