Mayores condenas "no garantiza el fin de la delincuencia"

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado miércoles reformas al Código Penal (CP) y Código Procesal Penal (CPP) y la creación de nuevas leyes que se suman al régimen de Excepción, aprobado por el incremento de homicidios el pasado fin de semana.

Especialistas consultados por LA PRENSA GRÁFICA coinciden en que el incremento de penas de prisión no es precisamente lo que detendrá la violencia delincuencial en el país.

René Hernández Valiente, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), consideró que el delincuente no piensa en la pena a la que puede ser condenado si es capturado por cometer un delito.

"Un pandillero no deja de cometer delito por la pena, la pena no le importa a los mareros que tienen una inclinación más fuerte al delito. El delincuente cuando va a delinquir lo que piensa es ‘no me agarran, no me capturan’. Él no conoce el nombre del delito que va a cometer mucho menos las penas", señaló Hernández Valiente.

Por su parte, la jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas cree que estas reformas responden a un derecho penal populista más que al interés de atender la violencia estructural que existe en el país.

Consideró además que este incremento de pena no se realizó a partir de un análisis real y tampoco se aplicó el principio de proporcionalidad y de viabilidad.

"Estas reformas no van a resolver el problema de criminalidad que tenemos en el país, ya vivimos este tipo de reformas desde hace muchísimos años, recordemos que los planes Mano Dura fueron impulsados a partir del incremento de pena", sostuvo Navas.

Una de esas iniciativas a las que se refiere Navas incluía una reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal.

Con respecto al primero, la Asamblea aprobó incluir un inciso en el artículo 162 que se refiere a los delitos de violencia sexual que sean cometidos por miembros de maras o pandillas que la pena a imponer sea de 20 a 30 años de prisión.

Además, modificaron el artículo 345 del mismo Código que detalla las penas de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas. Con respecto a este apartado los legisladores de Nuevas Ideas aprobaron penas mayores, que ahora son de 20 a 30 años cuando las personas formen parte, sean colaboradores o promuevan agrupaciones ilícitas y de 40 a 50 años cuando sean cabecillas de pandillas.

Con respecto al Código Procesal Penal agregaron un inciso final al artículo 8 que establece el tiempo máximo en detención provisional.

Con la reforma no procederán los plazos máximos previstos que son de dos años y la duración de la privación de libertad será lo que requiera la tramitación del proceso hasta la sentencia en firme.

Violación derechos

Zaira Navas consideró que las reformas aprobadas violan derechos y señala fundamentalmente el principio de legalidad. Explicó por ejemplo que con respecto al delito de la extorsión la pena aprobada sería la misma para un pandillero que para una persona que no pertenezca a ningún grupo pandilleril.

Otra de las reformas aprobadas y que ha sido cuestionado es la Ley Penal Juvenil. Los diputados acordaron penas de prisión de hasta 20 años para menores de edad de 16 a 18 años y penas de 10 años para los menores de edad 12 años en adelante.

El abogado penalista Oswaldo Feusier cuestionó dicha reforma ya que existe un retroceso y una violación a compromisos internacionales.

"Se trata ahora de la pura imposición de violencia o encierro como medida intimidatoria a la potencial delincuencia, todo lo contrario a la filosofía que transpira nuestra legislación penal juvenil. Todo lo anterior sin contar con estudios que avalen cuál es la verdadera incidencia de la violencia pandilleril por parte de estos grupos etarios", apuntó.

Zaira Navas aseguró que no existe proporcionalidad con relación a los años de penalización. "Los niños y niñas todavía no se han desarrollado y no comprenden la gravedad de los hechos que cometen, por eso, es que en reiterada jurisprudencia nacional e internacional y Unicef han expresado su preocupación, porque El Salvador tiende a penalizar en lugar de dar alternativas o medidas para que los niños y niñas puedan insertarse en la vida", mencionó la abogada de Cristosal.

Al respecto, Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) aseguró que criminalizar a un niño o niña y aplicarle castigos penales de adultos hacen que se reproduzca un ciclo perverso de violencia. "En el mejor de los casos habría que internarlos en centros para menores y educarlos", señaló.