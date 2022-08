Mayorga dice que EUA cuestionó ausencia de Bukele en Cumbre

La embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, reveló que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la citó para cuestionarla por la ausencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele en la Cumbre de las Américas, en medio de la "pausa" en las relaciones diplomáticas de ambos países.

Durante la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña (TCS), Mayorga se refirió a su reunión con Biden y a la relación que mantiene Bukele con los Estados Unidos, que se ha vuelto aún más tensa tras la imposición de sanciones contra tres de sus funcionarios.

De acuerdo con la diplomática, el presidente Biden la citó en la oficina Oval para cuestionarla "por qué el presidente no había asistido a la Cumbre" de Los Ángeles, un encuentro concebido por Estados Unidos como una oportunidad para impulsar su agenda regional, y discutir sobre migración y gobernanza democrática.

Según Mayorga, respondió a Biden que El Salvador estaba "dispuesto a colaborar" con su administración, pero basándose en "el respeto".

"Yo me reuní con el presidente Biden. El tema fue por qué el presidente Bukele no había asistido a la Cumbre de las Américas, él me lo preguntó. Yo le dije que El Salvador estaba muy interesado en seguir siempre de la mano y estrechamente con Estados Unidos, pero basado en el respeto. Yo misma se lo dije cuando me reuní con él", afirmó.

Aislamiento

Tras las reiteradas críticas de Washington a su administración, Bukele decidió ignorar el llamado de funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos que trataron de persuadirlo para participar en la Cumbre. Según publicó el periódico estadounidense New York Times, la administración Biden envió a "ayudantes de alto nivel" para tratar de convencer a Bukele y a su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, pero no fueron atendidos por ninguno de los mandatarios.

Otros ausentes de la Cumbre fueron Xiomara Castro, presidenta de Honduras, y Andrés Manuel López Obrador, de México. Nicaragua, Cuba y Venezuela no fueron invitados.

La embajadora salvadoreña también se refirió a las últimas sanciones impuestas contra funcionarios de Bukele a través de la Lista Engel, que designó a seis salvadoreños bajo la Sección 353 B de actores corruptos o antidemocráticos de Centroamérica.

Mayorga intentó restarle importancia a las sanciones, diciendo que El Salvador está enfocado en la "lista de los inversionistas, la lista de las empresas, porque es la que nos va a generar prosperidad y las oportunidades a los salvadoreños. Lo otro es meramente político e injerencista", afirmó.

En todo caso, dijo, "El Salvador es el que tuvo menos personas en la lista" en la publicación de este año, en comparación a Guatemala y Honduras.

El pasado 20 de julio, Estados Unidos retiró las visas y congeló los activos y cuentas en Estados Unidos del jefe de la bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, Christian Guevara, el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria; el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta y Will Salgado, alcalde de San Miguel.

En total, 24 salvadoreños han sido sancionados desde el año 2012 por prácticas antidemocráticas y corrupción, incluyendo a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).