Mayoría de salvadoreños votaron por Joe Biden

“Me emocioné tanto el día de las elecciones. No imaginé que algún día iba a poder votar en el país y me siento muy feliz de haber votado en contra de Trump”, dice Nubia, una salvadoreña de 50 años, quien votó por primera vez en elecciones presidenciales de Estados Unidos, desde que llegó al país en 2006.

Como Nubia, muchos salvadoreños celebran el triunfo de Biden. El voto latino sorprendió en las elecciones presidenciales del país, que se desarrollaron el 3 de noviembre. Los salvadoreños se encuentran entre el grupo latino que más apoyo dio al exvicepresidente y ahora presidente electo, Joe Biden, en las urnas.

Nubia, salvadoreña residente en EUA.