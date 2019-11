McGovern: trato que se da a migrantes viola la ley de Estados Unidos

El congresista demócrata James McGovern criticó la política migratoria de su país, Estados Unidos, e incluso calificó algunas de las acciones que se dan en la frontera sur de ilegales.

"En nuestra frontera sur estamos cometiendo grandes abusos a los derechos humanos y a la legalidad (...) me rompe el corazón ver a mi país involucrado en lo que pasa cada día, en rechazar a quienes huyen de la violencia, no solo en El Salvador, sino en Centroamérica. Estamos violando nuestra propia ley y estamos violando la ley internacional", dijo McGovern en su discurso, originalmente pronunciado en inglés.

El demócrata visitó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) que conmemora este fin de semana el asesinato de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López , Juan Ramón Moreno, Joaquín López, así como de Elba Ramos y de su hija, Celina.

Estados Unidos es -quizás- el principal actor internacional en el triángulo norte de Centroamérica. El presidente de ese país, Donald Trump, ha reducido la cooperación y ha criticado a los gobiernos por no poder controlar efectivamente los flujos migratorios.

El congresista se mostró en desacuerdo pues considera que la ayuda al desarrollo sirve para mejorar las condiciones de vida de las personas, de forma que no tengan que migrar; entonces al recortarla se estaría fomentando indirectamente la migración.

Además, criticó que Estados Unidos otorgó mucha ayuda militar a El Salvador durante el conflicto armado, pero una vez este terminó, la ayuda se redujo, cuando se debió de haber aplicado un "Plan Marshall", es decir un plan de reconstrucción del país.

McGovern señaló que se debe de romper con "la cultura de la impunidad". "La impunidad provoca más impunidad, porque si no hay consecuencias s un asesinato, a la corrupción o de otros crímenes, entonces porque pararían, los jesuitas dirían que no puede haber justicia si no se termina con la impunidad".

Asimismo, señaló que los archivos militares deben en manos del Gobierno son clave para poder obtener justicia en casos como los de El Mozote, así como para poder identificar los restos de las personas que murieron durante el conflicto armado.