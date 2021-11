“Me cansé de rogar para que me atiendan”: paciente en espera de cirugía de rodilla

Xiomara Esmeralda Gutiérrez, de 44 años, residente en la ciudad de Santa Ana solicita ayuda a instituciones de gobierno o personas altruistas para someterse a una cirugía en su rodilla derecha. Ella sufrió una fractura de rótula hace dos años, y desde entonces está a la espera de la operación.

Narró que el 10 de agosto de 2019, cuando retornaba de dejar a su hija del centro escolar donde estudia, cuando por la imprudencia del conductor de un vehículo el se cayó y se fracturó la rodilla. Fue llevada al hospital San Juan de Dios de Santa Ana, donde afirmó que no fue tratada correctamente.

"Me llevaron al hospital y me dijo el doctor que tenía una fractura, me puso un y me dijo que a los 30 días yo iba a estar bien, pero debí ir a una clínica particular para que me lo quitaran porque en el hospital no querían quitarme el yeso por no tener cita. El doctor que me atendió era un estudiante, el doctor particular me dijo que me habían colocado mal el yeso", comentó Xiomara. Dijo que esto le provocó daño en el músculo; además, de hematomas de sangre dentro de la rodilla.

Xiomara es madre soltera de tres hijos. Trabajaba vendiendo "hot dogs" en un carretón en la colonia donde reside, pero ahora no puede trabajar por su estado de salud. La cirugía en un hospital privado tiene un costo de $6,000. Si desea ayudarle puede llamarla al 7130-3288.